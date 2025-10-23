ETV Bharat / sports

ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା

ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ COAS ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

Neeraj Chopra Lieutenant Colonel
Neeraj Chopra Lieutenant Colonel (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 1:20 PM IST

1 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା । ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ COAS ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୀରଜ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସୁବେଦାର ପଦରେ ରହିଥିଲେ ।

2016 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନାଏବ ସୁବେଦାରଲ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଓ ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାକୁ 2021ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବେଦାର ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଥିଲା । ପରେ 2022ରେ ସେନାରେ ସୁବେଦାର ମେଜରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ନୀରଜ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଭରତର ଜଣେ ସଫଳ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗାଳି । ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡାବିତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 2020 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜାଭେଲିନରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ । 2024 ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନୀରଜ । ସେ ପାନିପତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜୟବୀର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ । 2016ରେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ବ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ ।

ନୀରଜଙ୍କ ସଫଳତା:

  • ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 87.58 ମିଟର ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ନୀରଜ ।
  • ଏସିଆଲ ଗେମ୍ସ 2018 (ଜାକାର୍ତା): 88.06 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
  • କନଓ୍ବେଲଥ ଗେମ୍ସ 2018ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
  • ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ 2022: ରୌପ୍ୟ
  • ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ 2023: ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସ କରି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗାଳି ହୋଇଥିଲେ ।
  • ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍‌ 2022: ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ।
  • 2024 ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ଯ ଜିତିଛନ୍ତି ନୀରଜ ।

