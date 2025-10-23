ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା
ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ COAS ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : October 23, 2025 at 1:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା । ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ COAS ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୀରଜ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସୁବେଦାର ପଦରେ ରହିଥିଲେ ।
2016 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନାଏବ ସୁବେଦାରଲ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଓ ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାକୁ 2021ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବେଦାର ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଥିଲା । ପରେ 2022ରେ ସେନାରେ ସୁବେଦାର ମେଜରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ନୀରଜ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।
#WATCH | Delhi | Olympic medallist javelin thrower Neeraj Chopra conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Indian Army, in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and COAS General Upendra Dwivedi pic.twitter.com/bjLwuvoSLj— ANI (@ANI) October 22, 2025
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଭରତର ଜଣେ ସଫଳ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗାଳି । ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡାବିତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 2020 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜାଭେଲିନରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ । 2024 ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନୀରଜ । ସେ ପାନିପତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜୟବୀର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ । 2016ରେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ବ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ ।
ନୀରଜଙ୍କ ସଫଳତା:
- ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 87.58 ମିଟର ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ନୀରଜ ।
- ଏସିଆଲ ଗେମ୍ସ 2018 (ଜାକାର୍ତା): 88.06 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
- କନଓ୍ବେଲଥ ଗେମ୍ସ 2018ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
- ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2022: ରୌପ୍ୟ
- ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2023: ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସ କରି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗାଳି ହୋଇଥିଲେ ।
- ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ 2022: ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ।
- 2024 ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ଯ ଜିତିଛନ୍ତି ନୀରଜ ।
