ବରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ମିଳିବ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନରେ କେମିତି ପାଇବେ
ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଟିକେଟ୍!
Published : December 4, 2025 at 8:27 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 8:39 AM IST
କଟକ: କେମିତି ହେବ ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକଟ୍ ବିକ୍ରି। କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସକୁ ଘାରିଛି ଟିକଟ୍ ବିକ୍ରି ଚିନ୍ତା। ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୫ ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ, ସର୍ପେନଟାଇନ ଡିଜାଇନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଓସିଏ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ପଟେ ଦର୍ଶକ ଆସି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଟିକଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ୨ ଫୁଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୩ ଫୁଟର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଜଗିବେ। କାଉଣ୍ଟର ପାଖରୁ ଆଠ ଶହ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି । ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଓସିଏ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକୁ ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକୁ ପାଖାପାଖି ୧୧ ହଜାର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚର କ୍ରେଜ୍ ଥିବାରୁ, ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ନିଜ ନିଜ କୋଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଟିକେଟ୍ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ