ବରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ମିଳିବ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନରେ କେମିତି ପାଇବେ

ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଟିକେଟ୍!

ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଟିକେଟ୍!
ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଟିକେଟ୍! (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 4, 2025 at 8:27 AM IST

Updated : December 4, 2025 at 8:39 AM IST

କଟକ: କେମିତି ହେବ ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକଟ୍ ବିକ୍ରି। କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସକୁ ଘାରିଛି ଟିକଟ୍ ବିକ୍ରି ଚିନ୍ତା। ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୫ ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।


ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ, ସର୍ପେନଟାଇନ ଡିଜାଇନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଓସିଏ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ପଟେ ଦର୍ଶକ ଆସି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଟିକଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ୨ ଫୁଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୩ ଫୁଟର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଜଗିବେ। କାଉଣ୍ଟର ପାଖରୁ ଆଠ ଶହ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ବରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ମିଳିବ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନରେ କେମିତି ପାଇବେ (ETV BHARAT ODISHA)
ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ପୂର୍ବ ରାତିରୁ କେହି ବି କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ଦର୍ଶକ ରାତିରୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ କ୍ରିକେଟ ଏକଡେମି ପଡ଼ିଆରେ ରହିବେ ସକାଳ ୯ ଟାରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଲାଇନରେ ରହିପାରିବେ। ସକାଳ 9ଟାରେ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ କେବଳ ଟିକେଟ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ଆଉ କେହି ବି କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନୋ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହାସହ ଟିକେଟ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାସହ ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ ଜଗିବେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିକେଟ୍ ଚଢାଦରରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାରୁ ସାଇବର ଟିମ୍ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ରଖିଥିବା କଟକ ଡିସିପି ରଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ !

ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି । ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଓସିଏ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକୁ ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକୁ ପାଖାପାଖି ୧୧ ହଜାର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚର କ୍ରେଜ୍ ଥିବାରୁ, ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ନିଜ ନିଜ କୋଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଟିକେଟ୍ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ ।

ବରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନରେ କେମିତି ପାଇବେ
ବରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନରେ କେମିତି ପାଇବେ (ETV BHARAT ODISHA)
ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଓସିଏ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକୁ ବୁଧବାରଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓସିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ଓସିଏ ଅନୁବନ୍ଧିତ ୭୩ଟି ସଂସ୍ଥା, ୬ଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ୨ ଜଣ ମନୋନୀତ ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ୧୧ ହଜାର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଦାୟିତ୍ଵ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧାରିତ କୋଟାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି।


ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

