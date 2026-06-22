ଏସିଆନ୍ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ଚୀନରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ।
Published : June 22, 2026 at 12:23 PM IST
Asian Relay Championships: ଚୀନର ଶାଙ୍ଗୟୁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୬ ଏସୀୟ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶେଷ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ୪x୧୦୦ ମିଟର ରିଲେ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି।
ରବିବାର (୨୨ ଜୁନ୍) ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ, ସ୍ନେହା ଶାନୁଭଲ୍ଲୀ, ସୁଦେଶ୍ନା ଶିବଙ୍କର ଓ ତମନ୍ନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଧାବିକାମାନେ ୪୩.୮୫ ସେକେଣ୍ଡର ସିଜିନ୍-ବେଷ୍ଟ୍ (ସିଜିନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ) ସମୟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଚୀନ୍ ୪୪.୦୯ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ୪୪.୧୧ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା।
INDIAN TEAM IS ASIAN RELAY CHAMPIONS! 🤩🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) June 21, 2026
Our 4x100m Women's Relay Team clocked 43.85s to win GOLD at the Asian Relays 2026 🥇
INCREDIBLY WELL DONE GIRLS! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/olysjmfP4d
ଚଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ମୋଟ ୩ଟି ପଦକ (ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ) ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମିକ୍ସଡ୍ ୪x୪୦୦ ମିଟର ଦଳ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ!
ମହିଳା ଆଥଲେଟର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ୪×୧୦୦ ମିଟର ରିଲେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ।
GOLDEN GLORY 🥇— Athletics Federation of India (@afiindia) June 21, 2026
Tamanna, Sudeshna, Sneha & Srabani strike GOLD in the Women’s 4x100m Relay at the 2nd Asian Relay Championships! 🔥#IndianAthletics #AFI pic.twitter.com/O68dHgiNGW
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସଫଳତାରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସୀୟ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ୪x୧୦୦ ମିଟର ରିଲେ ଦଳକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଧେଇ। ସେମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୌରବ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା।"
Congratulate Indian Women’s 4x100m Relay team on winning Gold at the 2nd #AsianRelayChampionships in China. Congratulate #Odisha’s Srabani Nanda on her superb performance. May they continue to excel and bring more laurels for the nation. Best wishes.#OdishaForSports pic.twitter.com/qqK9RLAmPc— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) June 21, 2026
ଏହି ସଫଳତାରେ ତମନ୍ନା ଏବଂ ସ୍ନେହା ଶାନୁଭଲ୍ଲୀ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ସେମାନେ ଅନୀମେଶ କୁଜୁର ଏବଂ ପ୍ରଣବ ଗୁରଭଙ୍କ ସହ ମିଶି ମିକ୍ସଡ୍ ୪x୧୦୦ ମିଟର ରିଲେରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ୪x୪୦୦ ମିଟର ରିଲେରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ଆଶାନୁରୂପକ ହୋଇନଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମାନେ ପଦକ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହିଳା ୪x୪୦୦ ମିଟର ଦଳ ୩:୪୭.୨୨ ମିନିଟ୍ ସମୟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳ ୩:୦୫.୩୩ ମିନିଟ୍ ସମୟ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗରେ ଭିଏତନାମ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ଧାବକମାନଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ୪x୧୦୦ ମିଟର ଦଳ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲା।
ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସଦୃଶ ଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଥିବାରୁ, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ (୨୦୨୭) ଏସୀୟ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଜ ମାଟିରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।