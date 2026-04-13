ମଇଦାନରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ: ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବେ ଜାତୀୟ ସିନିୟର ଦଳର କୋଚ୍ ବନିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ
Gayatri Mallick Inspiring Journey: ଚାକିରିର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତି ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିଶା କେବେ କମ୍ ହୋଇ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 13, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 5:30 PM IST
କଟକ: 'ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଥାଏ, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସତ ହୁଏ'। ଏହି କଥାକୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଏକଦା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ନିଜେ ଖେଳାଳି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। ଯାହାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି।
ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା। ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭାଷଣ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲ୍ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଖେଳର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ସାଉଣ୍ଟିଲେ।
ଖେଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି
ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ କେବଳ ଖେଳରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବାପା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଓ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ୨୦୧୨ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତେବେ ଚାକିରିର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଶା କେବେ କମ୍ ହୋଇ ନଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୌରବ ଗାୟତ୍ରୀ
ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲ୍ କୋଚିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 'C' ଏବଂ ପରେ 'B' ଲାଇସେନ୍ସ ହାସଲ କରି ସେ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିକଟରେ (୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬) ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହିଳା ଦଳ ରନର୍ସଅପ୍ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧରେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଆଜି ବି ଖେଳର ପୋଷାକ (ସର୍ଟସ) ପିନ୍ଧିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏହି ଦ୍ୱିଧା ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଆଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବହୁତ ଭଲ ହେଲାଣି, ତେଣୁ କେବଳ ରାଉରକେଲା ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଝିଅମାନେ ବାହାରିବା ଦରକାର।"
ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଆଗକୁ 'A' ଲାଇସେନ୍ସ ହାସଲ କରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି।