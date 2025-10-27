ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ; ଏସିଆନ୍ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଜିତିଲେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
ବାହାରିନରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ୍ ଯୁବ ଗେମ୍ସର ମହିଳା 44 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବର୍ଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନୂତନ ଏସିଆନ୍ ଓ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ୱେଟଲିଫ୍ଟର ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳର ଏହି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ବାହାରିନରେ ଆୟୋଜିତ 3rd ଏସିଆନ୍ ୟୁଥ ଗେମ୍ସର ମହିଳା 44 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବର୍ଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନୂତନ ଏସିଆନ୍ ଓ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ମୋଟ୍ 158 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 92 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ଲିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ନୂତନ ବିଶ୍ବ ଓ ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ପ୍ରୀତିସ୍ମିତାଙ୍କ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ସେ ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରର କୋଚ୍ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ 17 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ।
ଗତବର୍ଷ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ପେରୁରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ବ ଯୁବ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ମହିଳା 40 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବର୍ଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଇତିହାସ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା କ୍ଲିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜର୍କ (clean and jerk)ରେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ |
ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଗୋପାଳ ଦାସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଓ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରୀତିସ୍ମିତାଙ୍କ ସଫଳତା ଉପରେ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ସହ ETV Bharat ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଏସିଆନ୍ ଯୁବ ଗେମ୍ସ 2025ରେ ଏସିଆ ଓ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲି ଆପଣ କେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ?
ଉତ୍ତର: ହଁ, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ, ସେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ। ଗତ 6-7 ମାସ ଧରି ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଓେଟଲିଫ୍ଟିଂ କୋଚ୍ ବିଜୟ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ମୋଦିନଗରର ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ ୱାରିଅର୍ସ ଏକାଡେମିରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରୀତିସ୍ମିତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ କ’ଣ ହେବ?
ଉତ୍ତର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 44 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 48 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବର୍ଗରେ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍, ଓଜନ, ଶକ୍ତି ଓ technic ସବୁକିଛିରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତ ସୁବିଧା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରୀତିସ୍ମିତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି?
ଉତ୍ତର: ନା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରାସାଧନ ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ 48 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଏହି ବର୍ଗରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ତରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରୀତିସ୍ମିତାଙ୍କ କୋଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ strength ଓ weakness କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ?
ଉତ୍ତର: ସେ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାବାନ୍ ଓ ଶୀଘ୍ର ଶିଖୁଥିବା ଖେଳାଳି। କ୍ଲିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନାଚ୍ (Snatch) ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
