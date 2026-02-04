ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ଜାତୀୟ ଚ୍ୟାମ୍ପିୟନସିପରେ କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାୟଲ ନାଗ, ଜିତିଲେ ୨ ପଦକ
ପଟିଆଲାରେ ଆୟୋଜିତ ସପ୍ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାୟଲ ନାଗ l
Published : February 4, 2026 at 11:05 AM IST
National Para Archery Championship 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ଜାତୀୟ ଚ୍ୟାମ୍ପିୟନସିପ୍ ରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାୟଲ ନାଗl ପଞ୍ଜାବ ପଟିଆଲାରେ ଆୟୋଜିତ ସପ୍ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତି ପାୟଲ ନାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତିl ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରହିଛି। ପାୟଲଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ନିତ କରିଛି l
୭ମ ଜାତୀୟ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ପାୟଲଙ୍କ କମାଲ
ପାୟଲ ନାଗ ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ପାଦ ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ହାର ମାନି ନାହାଁନ୍ତି l ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି l ସାହସ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ହାର ମାନିଛି ସବୁକିଛି। ପାୟଲ୍ ନାଗ ପଟିଆଲାର NIOS କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୭ମ ଜାତୀୟ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ଅକ୍ଷମତା
ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ଜାତୀୟ ଚ୍ୟାମ୍ପିୟନସିପ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ରାଉଣ୍ଡରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏକ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପାୟଲଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗହୀନ ତୀରନ୍ଦାଜୀ। ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ହରାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବିରଳ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜି ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାୟଲ୍ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବିନା ଏହି ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି l
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ପାୟଲ: ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କୁଲଦୀପ ଭେଦୱାନ
ପାୟଲଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କୁଲଦୀପ ଭେଦୱାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ମାନସିକତା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କରିଥାଏ। ପାୟଲଙ୍କ ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସୀମା କେବଳ ମନରେ ରହିଛି, ଶରୀରରେ ନୁହେଁ।ପାୟଲ ନାଗଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଆଣିଛି।
କିଏ ଏହି ପାୟଲ ନାଗ?
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହଳ ବ୍ଲକ ଯମୁନା ବହଳ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପାୟଲ ନାଗ । ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମା' ଛତିଶଗଡର ରାୟପୁରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସାଙ୍ଗରେ ପାୟଲ ନାଗ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ । ୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପାୟଲ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଜର ଉଭୟ ଗୋଡ଼ ହାତ ହରାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବାପା ମା’ ପାୟଲ ନାଗ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଈ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା ଛାଡି ପୁଣି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଆଈ’ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପାୟଲ ନାଗ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।
ପାୟଲ ନାଗ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଯିବା ସହ ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ସେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ତୁଲି ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଥିଲା । ଗୁରୁ ଦିଲୀପ ସିଂହ ଦେଓଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ନେବା ପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ସମୟରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଚିବ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ବତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର