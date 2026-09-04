ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ମିଶ୍ର; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପାଇଲେ FIDE ରେଟିଂ
ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଡେ (FIDE) ଚେସ୍ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିବାରେ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠା ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 4, 2026 at 3:42 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 5:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୟସ ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଓ ଖେଳନା ସହ ପରିଚିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡର ୬୪ଟି ଘର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ ଚେସ ପ୍ରତିଭା ଏଲିନା ମିଶ୍ର। ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ରେଟିଂ ହାସଲ କରି ଏଲିନା ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ମହଲର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଲିନାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଜଣେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଚେସ୍ ଭଳି ଏକ ଖେଳ, ଯେଉଁଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏକାଗ୍ରତା, ଗଣନା, ଯୋଜନା ଓ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠାରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏଲିନାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ।
ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ FIDE ରେଟିଂଧାରୀ
ଏଲିନାଙ୍କ ନାଁ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବିଶେଷ ରେକର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟୀ ବାଳିକା ଏଲିନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଡେ (FIDE) ଚେସ୍ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିବାରେ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠା ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୪ ବର୍ଷ ୬ ମାସ ୧୬ ଦିନ ବୟସରେ ୧୪୩୨ FIDE ରେଟିଂ ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର FIDE ରେଟିଂ ତାଲିକାରେ ଏଲିନାଙ୍କ ବ୍ଲିଜ୍ ରେଟିଂ ୧୪୩୨ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏଲିନା ଆଉ ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୨ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଖେଳାଳି, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଟାଇମ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆଧିକାରିକ FIDE ରେଟିଂ ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର Mother’s Public Schoolରେ ଆୟୋଜିତ Odisha State Blitz FIDE Rating Open Chess Championship 2026ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏଲିନା ଏହି FIDE ବ୍ଲିଜ୍ ରେଟିଂ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ୫ ବର୍ଷ ୧୦ ମାସରେ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଆରିନି ଲାହୋଟିଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଏଲିନା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏଲିନାଙ୍କ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଅସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫିଡେ ରେଟିଂ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମାପିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାନଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏଲିନାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଗଭୀରତାକୁ ସୂଚାଉଛି।
ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ପରିବାର ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା
ଏଲିନାଙ୍କ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଭା ପଛରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚେସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏଲିନା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟମ୍ସ ମିଶ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଘୋଷଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରୀ। ବାପା ଓ ମା' ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସର ଦିଗ୍ଗଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ପରିବେଶ ଏକ ଶିଶୁର ଚେସ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଚେସ୍ ପରିବେଶ ଥିବା ମାତ୍ରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଲିନାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଗ୍ରହ, ଏକାଗ୍ରତା, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଏଲିନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। FIDE ରେଟିଂ ହାସଲ କରିବା ଓ FIDE ଟାଇଟଲ୍ ଯଥା GM, IM, WGM କିମ୍ବା WIM ହାସଲ କରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଏଲିନାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଫଳତା ହେଉଛି ରେଟିଂ ତାଲିକାରେ ପ୍ରବେଶ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଚେସ୍ ବିସ୍ମୟ ଏଲିନା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଚେସ୍ ମୋତେ ମୋ ମା' ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଚେସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୪ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ହରାଏ।" ବଡ଼ ହେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏଲିନା। ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଏଲିନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ର ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା FIDEର ଆଧିକାରିକ ରେଟିଂ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଆଧିକାରିକ FIDE ରେଟିଂ ହାସଲ କରିବା ଏଲିନାଙ୍କ ଚେସ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ରେଟିଂ କେବଳ ବ୍ଲିଜ୍ ବର୍ଗରେ ସୀମିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିୟମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ହିଁ ଏଲିନାଙ୍କ ଚେସ୍ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।
ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଓ ୨୦୨୨ ବ୍ୟାଚ୍ର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଖେଳାଳି
ଏଲିନାଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡର-୭ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ଶିପ୍ରେ ବାଳିକା ବିଭାଗର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ଏଲିନା ନିଜର ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଚେସ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏଲିନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ। ଅର୍ଥାତ୍, ଅଣ୍ଡର-୭ ବର୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ବୟସର। ସେହିପରି ସେ ଅଣ୍ଡର-୯, ଅଣ୍ଡର-୧୧ ଓ ଅଣ୍ଡର-୧୩ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଅଣ୍ଡର-୭ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ରାଜ୍ୟ ଅଣ୍ଡର-୭ ଚାମ୍ପିଅନ୍ଶିପ୍ର ବିଜୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ FIDE ରେଟିଂ ହାସଲ, ଏହି ଦୁଇଟି ସଫଳତାକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ଏଲିନାଙ୍କ ଚେସ୍ ଯାତ୍ରା କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ।
ବାପା-ମା'ଙ୍କ ନଜରରେ ଏଲିନାଙ୍କ ଚେସ୍ ଯାତ୍ରା
ଏଲିନାଙ୍କ ବାପା ତଥା ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟମ୍ସ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ସଂଗଠନ FIDEର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଲାସିକାଲ, ରାପିଡ଼ ଓ ବ୍ଲିଜ୍। ଏଲିନା ବ୍ଲିଜ୍ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରି କହିଲେ ବ୍ଲିଜ୍ ହେଉଛି T20 କ୍ରିକେଟ ଭଳି, ଫଟାଫଟ ଫର୍ମାଟ୍। ଏଲିନା Odisha State Blitz FIDE Rating Open Chess Championship 2026ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲିଜ୍ ରେଟିଂ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିନା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଖେଳରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିଲୁ। ଆମେ ବିଶେଷ ଆଶାବାଦୀ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଏଲିନା ବ୍ଲିଜ୍ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ବଡ଼ ଅଚିଭମେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଝିଅକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖେଳୁ। ଖେଳକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁ। କୌଣସି ଚାପରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଖେଳୁ। ମୁଁ କେବଳ ଏଲିନା ସହିତ ଖେଳେ; ଏଲିନାଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରିମାଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ପତ୍ନୀ ହିଁ ଝିଅ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିଖାନ୍ତି।"
ଏଲିନାଙ୍କ ମା' ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, "ଏଲିନା ବର୍ଷକର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚେସକୁ ଖେଳନା ଭାବେ ଦେଇଥିଲୁ। ଚେସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନକୁ ଚିହ୍ନିଯିବା ପରେ ଖେଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଜାଦାର ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ୧୦ ମାସ ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ଚେସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ବେଳେ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଚେକମେଟ୍ ଆସୁନଥିଲା। ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଖେଳି ଧୀରେଧୀରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସହ ଜାତୀୟ ଏବଂ ୩ ବର୍ଷ ୪ ମାସ ବେଳକୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଜାପାନରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲିନାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁସି। ପିତାମାତା ଭାବେ ଆମେ ଏଲିନାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ—ବିଶେଷ କରି ଓପନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଇବୁ। ଏଲିନାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଏଲିନାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଲିନା ଇତିହାସ ରଚିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ସେ ଚେସ୍ ଜଗତରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଚେସ୍ ଭଳି ଏକ ମାନସିକ ଖେଳରେ ଏଲିନାଙ୍କ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଗର୍ବର ପ୍ରତିଫଳନ।"
କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠା ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏଲିନା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।"
ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯାତ୍ରା ହିଁ ପ୍ରମୁଖ
ଚେସ୍ରେ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଉଚିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ଶିଶୁସୁଲଭ ଆନନ୍ଦକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଲିନାଙ୍କ କାହାଣୀ ସେହି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସନ୍ଦେଶ। ପ୍ରତିଭା ଯଦି ଶୈଶବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ବିକଶିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଉଭା ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ୬୪ ଘରର ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଲିନାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଦୂର ଯିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଟିଂ ହାସଲ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଚେସ୍ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।