୧୬ତମ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ହକି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
୧୬ତମ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ହକି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦଳକୁ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Published : August 10, 2026 at 9:37 AM IST
Junior National Hockey Championship 2026: ଓଡ଼ିଶା ହକି ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ୧୬ତମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬-ଡିଭିଜନ 'ଏ' ର ଟାଇଟଲ୍ ଦଳ ଜିତି ନେଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦଳକୁ ଏହାର ଫାଇଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟରେ ହିଁ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମନଦୀପ କେରକେଟା ଗୋଲ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଗତି ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ଷଣଭାଗ ଖେଳାଳିମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡରେ ବଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା।
Podium set! 🏆🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 8, 2026
The 16th Hockey India Junior Men National Championship 2026 (Division A) comes to a thrilling close in Coimbatore! 🏑💙
Hockey Association of Odisha were crowned Champions 🥇, Hockey Madhya Pradesh finished Runners-up 🥈, while Hockey Punjab secured the Bronze… pic.twitter.com/beLKfhhJNl
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇଥିଲା କଡ଼ା ଟକ୍କର
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଶେଷରେ ୩୭ତମ ମିନିଟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ସୋହିଲ ଅଲୀ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଆସିଥିଲେ। ସ୍କୋର ବରାବର ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ଜୋର ଲଗାଇଥିଲେ। ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ୪୫ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ୨-୧ ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଟାଇଟଲ୍ ହାତରୁ ଖସିଯାଉଥିବାର ଦେଖି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କୋର ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୂରା ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ରକ୍ଷଣଭାଗକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଶେଷ ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ୨-୧ ର ଅଗ୍ରଗତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ୧୬ତମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬-ଡିଭିଜନ 'ଏ' ର ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା।
Heartiest congratulations to Team Odisha on a spectacular victory in the 16th Hockey India Junior Men National Championship. Odisha defeated Madhya Pradesh 2–1 in a thrilling final to emerge as champions.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 8, 2026
This remarkable achievement is a proud moment for Odisha and a testament…
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ହକି ଦଳର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ' ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "୧୬ତମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦଳକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି।
ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ।"
କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲା ପଞ୍ଜାବ
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ହକି ପଞ୍ଜାବ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ୬-୩ ଗୋଲରେ ହରାଇ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଗୁରବିନ୍ଦର ସିଂ ୧୧ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳର ସ୍କୋର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ଜରମନ ସିଂ ୩୪ତମ ଏବଂ ୩୬ତମ ମିନିଟରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଅଜୟପାଲ ସିଂ ୪୧ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଚରନଜିତ ସିଂ ୫୨ତମ ଏବଂ ୫୩ତମ ମିନିଟରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି ପଞ୍ଜାବର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମଜବୁତ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପାତ୍ରସ ହାସା ଏକ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ୩୩ତମ, ୪୦ତମ ଓ ୫୬ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଆଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ୬-୩ ର ବିଜୟ ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା।