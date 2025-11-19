ରଣଜୀରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ 299 ରନରେ ହରାଇଲା ଓଡିଶା
ରଣଜୀରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଓଡ଼ିଶା । ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଲା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ରଣଜୀ ସିଜିନରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଓଡ଼ିଶା । ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ 299 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ । ଦମଦାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ପାଇଁ ସ୍ଵସ୍ତିକ୍ ସାମଲ ହେଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ । ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାରଙ୍କୁ 5 ଓ ବାଦଲ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ 3 ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା । 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 7 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଲା ଓଡ଼ିଶା । ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ ।
ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ 299 ରନ୍ରେ ହରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା । ଓଡିଶା ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 275 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା । ଜବାବରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର 161 ରନ ସ୍କୋର କରଥିଲା । ପରେ ତୃତୀୟ ଇନିଂସରେ ଓଡିଶା 5 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 350 ରନ ସ୍କୋର କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । 3ୟ ଇନିଂସରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ 169 ଏବଂ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 137 ରନର ଜବରଦସ୍ତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ତେବେ 4ର୍ଥ ଇନିଂସରେ 465 ରନ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ନାଗାଲାଣ୍ଡ 165 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଓଡିଶା ଟିମ୍ 299 ରନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ଚଳିତ ରଣଜୀ ସିଜିନରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ଓଡିଶା ପ୍ରଥମ ପାଳି-
ଘରୋଇ ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । 275 ରନରେ ଅଲାଉଟ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ । ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଫେଲ ମାରିବା ପରେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରାୟ 92 ରନ ଏବଂ ଅନିଲ୍ ପରିଡା 118 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ଫେଲ ମାରିଥିଲେ । ଏପରିକି 3 ଜଣ ବ୍ୟାଟର ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ ।
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପାଳି-
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ମାତ୍ର 161 ରନ ସ୍କୋର କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିସଚଲ୍ 72 ରନର ଦର୍ଶନୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଏପଟେ ବୋଲିଂରେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ବିତ ବରାଳ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର ପ୍ରତ୍ୟେକ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଓଡିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି-
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 114 ରନର ଲିଡ୍ ନେଇଥିବା ଓଡିଶା ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 5 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 350 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ 169 ରନ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 136 ରନର ସୁନ୍ଦର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ।
ନାଗାଲାଣ୍ଡ 2ୟ ପାଳି-
4ର୍ଥ ଇନିଂସରେ 465 ରନ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ନାଗାଲାଣ୍ଡ 165 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଓଡିଶା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲର ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର 5ଟି ଓ୍ବିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
