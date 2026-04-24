କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ; କାଲିଠୁ ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ୨୫ ଏପ୍ରିଲ । ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଫାଇନାଲ୍ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ । ମହିଳା ବର୍ଗ ଫାଇନାଲ୍ ଓ ଉଦ୍ଯାପନୀ ୩ ମେ'ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 24, 2026 at 10:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଏପ୍ରିଲ ୨୫) ରୁ ମେ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ୨୦୨୬–୨୭ ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ l ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ (OGA) ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ, ଭାରତୀୟ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (GFI) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨୫ଟି ରାଜ୍ୟ, ୩ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ବୋର୍ଡର ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ଭାଗ ନେବେ । ପୁରୁଷ (MAG) ଏବଂ ମହିଳା (WAG) ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଗରେ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଲ-ଆରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଆପାରାଟସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଫାଇନାଲ୍ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ । ମହିଳା ବର୍ଗ ଫାଇନାଲ୍ ଓ ଉଦ୍ଯାପନୀ ୩ ମେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ପ୍ରଣତି ନାୟକ, ତପନ ମହାନ୍ତି, ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଂ, ଆଶିଷ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଦେଶର ନାମୀଦାମୀ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା (Asian Games), କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଚୟନ କରାଯିବ ।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ।"
ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଫେଡେରେସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କଲ୍ଲୋଳ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ସାହୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଇଭେଣ୍ଟଟି FIG-ଅନୁମୋଦିତ ଉପକରଣରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ 300ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବୈଷୟିକ ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପିରଚାଳନା କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଚାରପତି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଡିଫ୍ ଗେମରେ ପୁଣି ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସମ୍ବିଦ, ଏଥରକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର