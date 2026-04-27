ତପନ ମହାନ୍ତି ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ, ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ
ଭୁବନେଶ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତପନ ମହାନ୍ତି । ସେ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : April 27, 2026 at 10:36 AM IST
Tapan Mohanty Odisha Gymnast , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଛି ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ 2026-2027 । ଟୁ୍ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତପନ ମହାନ୍ତି, ସିନିୟର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ତପନ ମହାନ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନ୍:
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତପନ ମହାନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ (ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ) ତପନ ମହାନ୍ତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ (MAG) ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ତପନ ମହାନ୍ତି ସିନିୟର ମେନ୍ସ୍ ଅଲ୍-ରାଉଣ୍ଡ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ତପନ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ୭୩.୪୩୩ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର୍ କରି ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତପନଙ୍କ ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ତପନ ୭୩.୪୩୩ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ, ହରିୟାଣାର ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଂହ ୭୨.୬୬୭ ପଏଣ୍ଟ୍ ସ୍କୋର୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶୟନ ଶର୍ମା ୭୧.୨୬୮ ପଏଣ୍ଟ୍ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ :
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ସୁଧୀର ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ଫେନ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ ମେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଆୟୋଜକ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ସିନିୟର ମେନ୍ସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିଛି ।
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ:
ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଆସନ୍ତା ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏଥିରେ 25 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟ 600 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଫାଇନାଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ମେ 3 ତାରିଖରେ ମହିଳା ବିଭାଗର ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ରଗବୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବାଳକ-ବାଳିକାଙ୍କ କମାଲ, 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚାମ୍ପିଅନ
ମାରାଥନରେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ: ୧:୫୯:୩୦ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ି ସାବାଷ୍ଟିଆନ୍ ସାୱେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଧାବକ
LSG vs KKR: ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ ବ୍ୟାଟିଂ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା କେକେଆର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର