ୟୁଥ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ତନ୍ୱି ପତ୍ରୀ
Tanvi Patri: ୟୁଥ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତନ୍ୱି ପତ୍ରୀ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Published : November 5, 2026 at 2:44 PM IST
Tanvi Patri Youth Olympics: ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ତଥା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତନ୍ୱି ପତ୍ରୀ ସେନେଗାଲର ଡକାରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ୟୁଥ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 15 ବର୍ଷୀୟା ତନ୍ୱି ୟୁଥ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର ୟୁଜୁନୋ ୱାଟାନାବେଙ୍କୁ ଏକ କଠିନ ମୁକାବିଲାରେ 21-14, 11-21, 21-19 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
54 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ସହ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତନ୍ୱି ଥାଇଲାଣ୍ଡର କୁଙ୍ଗକାଏଭ୍ କାନାନିକଙ୍କୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିଯାନକୁ ଐତିହାସିକ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଫାଇନାଲରେ ତନ୍ୱି ଚୀନର ୟୀ ଶିନ ଝାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିଅନ ଅଟନ୍ତି।
🚨 STOP THE PRESS!!! TANVI PATRI REACHES THE YOUTH OLYMPIC FINAL! 🥹🔥 HISTORIC DAY FOR INDIAN BADMINTON! 🇮🇳🏸 15 Yo Tanvi becomes the first Indian woman ever to reach the Badminton Finals at the Youth Olympics! She defeated higher-seeded Yuzuno Watanabe 🇯🇵 in a thrilling three-game battle, winning 21-14, 11-21, 21-19! LET’S GO FOR THE GOLD, TANVI!!!!! 🥇— The Khel India (@TheKhelIndia) November 4, 2026
ତନ୍ୱି ଏବଂ ଝାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଥରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଦୁହେଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତନ୍ୱିଙ୍କୁ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ 18-21, 16-21 ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ ଫାଇନାଲରେ ତନ୍ୱି ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁଜୁନୋଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ତନ୍ୱିଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାର ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପରସ୍ପରକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେହି ବି ସହଜରେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ।
ତନ୍ୱି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଥମ ଗେମ୍କୁ 21-14 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଜାପାନୀ ଖେଳାଳି ଜୋରଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍କୁ 21-11 ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ତନ୍ୱି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂଯମତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ 21-19 ରେ ତୃତୀୟ ଗେମ୍ ଜିତି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
#Odisha’s ace shuttler Tanvi Patri scripted history by becoming the first Indian woman to reach the final of the Youth Olympic Games. She stormed into the final with a hard-fought 21–14, 11–21, 21–19 victory over Japan’s Yuzuno Watanabe in the semi-final of Dakar Youth Olympic Games 2026. 🏸 Heartiest congratulations, Tanvi! Wishing you the best for the final! 👏🏻 #OdishaForSports #Badminton #DakarYouthOlympics2026 #PadiaToPodium— Odisha Sports (@sports_odisha) November 5, 2026
ତନ୍ୱିଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ୟୁଥ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ବଢ଼ୁଥିବା ପରିଚୟର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2010 ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ୟୁଥ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏଚ୍.ଏସ୍. ପ୍ରଣୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। 2018 ରେ ବୁଏନସ ଆଇରେସ ୟୁଥ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଉପବିଜେତା (ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା) ରହିଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ଜୋଶୀ 2014 ରେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବିଭାଗର ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।