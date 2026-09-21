ETV Bharat / sports

ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଜି ମାରିଲା ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ

ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ୬ଟି ଦଳର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Odisha T20 League CM Trophy Begins
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 10:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଭାରତ ମସଲା ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ ଲିଗ୍ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫିର ଭବ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶକମାନେ କ୍ରିକେଟ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଭରପୂର ଏକ ଚମତ୍କାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଲିଗ୍‌ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଓ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ।

ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ୬ଟି ଦଳର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଲିଗ୍‌ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୁରେଶ ରାଇନା ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।

ସୁରେଶ ରାଇନା କହିଛନ୍ତି, “ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି,ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଖେଳର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ ଓ ନିଜ ଖେଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ।”

ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ (ETV Bharat)

ରାଇନା କହିଛନ୍ତି, “ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଏକ ପେସାଦାର ପରିବେଶରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ। ଏଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇ କ୍ୟାରିୟରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।”

ଏହି ଅବସରରେ OCA ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଲିଗ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, “ସୁରେଶ ରାଇନା ଓ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଉଭୟ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଉପସ୍ଥିତି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।”

CM Trophy T20 begins at Barabati Stadium
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି ଟି-୨୦ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରବିବାର କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦଳ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସକୁ ୯ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଟସ୍ ଜିତି କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀ ମାତ୍ର ୪୬ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୮୮ ରନ୍‌ର ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୯ଟି ଚୌକା ଓ ୬ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ଗୌରବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର ଭଲ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଓପନର ୧୩୫ ରନ୍‌ର ଦମଦାର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରଶିପ୍ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ୪୦ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଗୌରବ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ଗତି କମିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ଖସିଥିଲା। ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ୧୯୩ ରନ୍‌ର ମଜବୁତ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

Odisha T20 League CM Trophy Kicks Off
ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ (ETV Bharat)

କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ତରଫରୁ ଅଭିଷେକ ସିଂହ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୪ ଓଭରରେ ୩୨ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ୧୯୪ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କିଛି ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାନ୍ଥର୍ସ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଏହାପରେ ଏମ୍‌ଜି ଗୋପାଳ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଳ ମିଶି ଦଳର ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇନିଂସକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱାରିୟର୍ସ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

Odisha T20 League CM Trophy Begins
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ (ETV Bharat)

କାର୍ତ୍ତିକ ୨୮ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୫୬ ରନ୍‌ର ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳି ପାନ୍ଥର୍ସକୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ ମିଡ୍‌ୱିକେଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଲଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପାଳ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାନ୍ଥର୍ସ ନିୟମିତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।ଶେଷରେ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୪ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ୯ ରନ୍‌ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ୮୮ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ ଅଧିନାୟକ ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ ପୁରଷ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ ବନାମ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍
ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ ଲିଗ୍ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି
ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ODISHA T20 LEAGUE 2026 CM TROPHY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.