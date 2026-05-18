ETV Bharat / sports

ଅନୁଗୋଳରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ କବାଡି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ

ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ (ପିଟିସି) ପଡ଼ିଆରେ ୭୯ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କବାଡି ଏବଂ ୧୧ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

79th State Police Kabaddi and 11th Handball Championship Kicks Off in Angul
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ କବାଡି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଆଜିଠାରୁ (୧୮ ମଇ) ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ (ପିଟିସି) ପଡ଼ିଆରେ ୭୯ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କବାଡି ଏବଂ ୧୧ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉତ୍ତର-କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଅବସରରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏକ ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା। ଏହା କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିଟ୍‌ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ।

ଅନୁଗୋଳରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ କବାଡି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat)

ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ଯୋଗ ଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ମିଲିଟାରୀ ପୋଲିସ ବାଟାଲିଆନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଧରି ଏହି ମେଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଲିସ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

ମ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜକ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କବାଡି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ରାୟଗଡ଼ା ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନୁଗୋଳ ଦଳକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରାୟଗଡ଼ା ଦଳ ମୋଟ ୩୪ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଅନୁଗୋଳ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ୧୮ ପଏଣ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଏହି ୫ ଦିନିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଓ ରେଫରିମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଲିସ ଗେମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।

ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯଁନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଏହାର ସ୍ମରଣୀୟ ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ କୃତୀ ଦଳ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ପିଜିଏ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଗଲ୍ଫର ଆରୋନ୍ ରାୟ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, RTI ଆକ୍ଟ ବାହାରେ ରହିବ BCCI, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

TAGGED:

ODISHA POLICE SPORTS 2026
PTC GROUND ANGUL
ODISHA SPORTS NEWS
ଓଡି଼ଶା ଖେଳ ଖବର
79TH STATE POLICE KABADDI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.