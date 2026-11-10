୧୪ରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 'ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ବେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଭାରତୀୟ ଟିମରେ 8 ଓଡ଼ିଆ
ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ବେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-2026 ଆୟୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ।ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳରେ 5 ଏବଂ ମହିଳା ଦଳରେ 3 ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
Published : November 10, 2026 at 12:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା 14 ଏବଂ 15 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-20 ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-2026 । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗନେବେ 10 ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀ:
ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-20 ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-2026ରେ ଭାରତ ସମେତ ୧୦ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗନେବେ । ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ୮ ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରଗ୍ବୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।
ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ଅ ଅଣ୍ଡର -୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-୨୦୨୬' ଆୟୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରଗ୍ବୀ ଇଣ୍ଡିଆ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରଗ୍ବୀ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ଓ ୧୫ ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ୧୦ଟି ଦେଶ ଯଥା ଭାରତ, ହଂକଂ, ଚୀନ, ଉଜ୍ବେକିସ୍ତାନ, ଚାଇନିଜ ତାଇପେଇ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୧୦ଟି ଦେଶରୁ ସର୍ବମୋଟ ୧୭ଟି ଟିମ୍ (୧୦ଟି ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଏବଂ ୭ଟି ମହିଳା ଟିମ୍) ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ରେ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦର (କ୍ୟାପ୍ଟେନ), ରଞ୍ଜନ ରାୱତ (ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ), ଅଜିତ୍ ନିଗମ, ଅମନ, ଅରୁଣ ପ୍ରଜାପତ, ଭରତ କିଷାନ, ବିଦ୍ୟାଧର ମାଝୀ, ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ୍, ନମନ ଯାଦବ, ରାହୁଲ ମାଝୀ, ରୋହିତ କୁମାର ଏବଂ ସୁବାସ ହାଁସଦା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ରେ ତନୁଶ୍ରୀ ଭୋଁସଲେ (କ୍ୟାପଟେନ୍), ମାମାଲି ସିଂ (ଭାଇସ କ୍ୟାପଟେନ୍), ଅକ୍ଷୟା ଏନ୍ଏସ, ଅନିତା ମୁର୍ମୁ, ଅନୁଷ୍କା ସଙ୍କପାଲ, ଦୀପାଳୀ ତାଠେ, ଖୁସି ଦେବୀ, କୀର୍ତ୍ତି ଯାଦବ, ଆଦିତି ସଖାରାମ୍ ଲୋନ୍ଧେ, ସଲୋନୀ କୁମାରୀ, ସମୃଦ୍ଧି କଦମ୍ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ମୁର୍ମୁ ଖେଳିବେ ।
ପୁରୁଷ ଦଳରେ 5 ଓଡ଼ିଆ, ମହିଳା ଦଳରେ 3:
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ- ଭରତ କିଷାନ୍, ବିଦ୍ୟାଧର ମାଝୀ, ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ୍,ରାହୁଲ ମାଝୀ ଏବଂ ସୁବାସ ହାଁସଦା । ଭାରତ ମହିଳା ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହେଲେ- ମାମାଲି ସିଂ, ଅନିତା ମୁର୍ମୁ ଓ ସୁମିତ୍ରା ମୁର୍ମୁ ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ 'ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୬' ଆୟୋଜନର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ଆଗମନ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି, ଗମନାଗମନ, ଆତିଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ।
କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି , 'ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-20 ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-୨୦୨୬'ର ଆୟୋଜନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ 3ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରଗ୍ବୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (ସବ୍-ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ରଗ୍ବୀ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଅସ୍ମିତା ରଗ୍ବୀ ଲିଗ୍-ନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ରଗ୍ବୀ ୧୫ ଏସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍- ଡିଭିଜନ୍ ୧) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରି ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ୬ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି
କିଏ ଏହି ୧୨୫ କିଲୋର ରଗ୍ବୀ ଖେଳାଳି? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର
ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ: ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ଅଥଳ ସମୁଦ୍ର; ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଦୀପକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର