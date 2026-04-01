ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬: ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି, ପଦକ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା

'ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬'ରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ମାନେ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।

Khelo India Tribal Games 2026
ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ (IANS)
Published : April 1, 2026 at 2:48 PM IST

Khelo India Tribal Games, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ଜନଜାତି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 'ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬'ରେ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୨୯ଟି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଦକ ତାଲିକାରେ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛି।

ପଦକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଆଗରେ

ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ମାନେ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୋଟ ୩୫ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ୮ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୧୪ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସାମିଲ ଅଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ଅଧିକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିନିଏ, ତେବେ ଦଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣିଥରେ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Khelo India Tribal Games 2026 medal tally
ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ (Khelo India website Snap)

ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବଳରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନମ୍ବର-ୱାନ

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଦକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୋଟ ୩୩ଟି ପଦକ (୧୯ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ୭ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୭ଟି କାଂସ୍ୟ) ଜିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆସାମ ଓ ହିମାଚଳର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ୧୪ଟି ପଦକ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ, ଆସାମ ୨୭ଟି ପଦକ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ୧୫ଟି ପଦକ ଜିତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ହକି, ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।

ଟପ୍-୧୦ରେ ରହିଛି ଆୟୋଜକ ଛତିଶଗଡ଼

ଆୟୋଜକ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ। ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି ପଦକ (୨ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ୭ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୪ଟି କାଂସ୍ୟ) ଜିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥିବାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ନିଜର ର‍୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର ଚମକ

ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିମାନେ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ସାହସ ଓ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୋଟ ପଦକ ସ୍ଥିତି: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ୭୩ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ୭୪ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୮୨ଟି କାଂସ୍ୟ ସହ ମୋଟ ୨୨୯ଟି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ରାୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଖେଳ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦେଶର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

