ଆଘାତ ପରେ ସଟଲ କୁଇନ ତନଭିଙ୍କ କମ୍ ବ୍ୟାକ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଡବଲ ଟାଇଟଲ୍

ଆଘାତ ପରେ ସୁପର ସୋ ସହ କମ୍ ବ୍ୟାକ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସଟଲର୍ ତନଭି ପତ୍ରି । 37 ତମ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିଅନ ।

BADMINTON PLAYER TANVI PATRI
୩୭ ତମ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ, ତନଭି ପତ୍ରି ଚାମ୍ପିଅନ (ETV Bharat Odisha)
Published : December 8, 2025 at 2:17 PM IST

Tanvi Patri Badminton Champion ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ୍ । ୧୫ ଓ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ତନଭି ପତ୍ରି । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ୩୭ତମ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ।

୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଫାଇନାଲରେ ତନଭି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅବନୀ ବିକ୍ରମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ 21-9 ଓ 21-13 ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଗେମ୍‌ରେ ପରାଜୟ କରି ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ସିଙ୍ଗଲ ଫାଇନାଲରେ ତନଭି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାମିଲନାଡୁର ଦୀକ୍ଷା ଏସ. ଆରଙ୍କୁ 20-21, 21-17 ଓ 22-20 ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ।

ଆଘାତ ପରେ ସଟଲ କୁଇନ ତନଭିଙ୍କ କମ୍ ବ୍ୟାକ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଡବଲ ଟାଇଟଲ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଖେଳାଳି ତନଭି ପତ୍ରିଙ୍କୁ 500000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍‌ ସଭାପତି ତଥା ସମବାୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ତନଭି ପତ୍ରି କହିଛନ୍ତି " ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ମୁଁ ଆଘାତ ହେବା ପରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।"

37th national sub junior badminton championship 2025
୩୭ ତମ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (ETV Bharat Odisha)

୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଵାତୀ ନାୟକ ଓ ନିମିଶା ଓଝା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଡି, ସରାୟୁ ରଞ୍ଜନେ ଓ ସୋୟାରା ସେଲାରଙ୍କ ଠାରୁ 15-21, 14-21 ପଏଣ୍ଟରେ ହାରି ରନର୍ସଅପ ହୋଇଥିଲେ l ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବର୍ଗରେ ଫାଇନାଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୁଷ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ହର୍ଷିତ ଖତ୍ରୀଙ୍କୁ 21-17, 21-12 ପଏଣ୍ଟର ଦୁଇଟି ଗେମ୍‌ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲେ । ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବର୍ଗରେ ଜଗସେର ସିଂ ଖାଙ୍ଗୁରା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବିରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କୁ 21-12, 21-13 ର ଦୁଇଟି ଗେମ୍‌ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ । ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଡବଲ୍ସ ବାଳକ ଫାଇନାଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତରରାଖଣ୍ଡ ଯୋଡି ସ୍ୱୟଂମଦ୍ୟୁତି ଘୋଷ ଓ ସୌର୍ୟ ସିଂ ରଣା, ହରିୟାଣା-ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଡି ଜୟବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଡା ଓ ହର୍ଷିତ ଖତ୍ରୀଙ୍କୁ 21-18, 19-21 ଓ 21-14 ର ତିନୋଟି ଗେମ୍‌ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ ।

37th national sub junior badminton championship 2025
ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳୀ ତନଭି ପତ୍ରି (ETV Bharat Odisha)

୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମିକ୍ସଡ଼ ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ତାମିଲନାଡୁ-ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଡି ନିଥିନ ପ୍ରକାଶ ଓ ବିଜୟ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ତାମିଲନାଡୁ ଯୋଡି ସ୍ୱୟଂମଦ୍ୟୁତି ଘୋଷ ଓ ନେହା ଏସଙ୍କୁ 21-11,19-21 ଓ 21-13 ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାସହ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମିକ୍ସଡ଼ ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୋଡି ପୁନିଥ ଏସ ଓ ଦୀପକ ରାଜ ଅଦିତି, ରାଜସ୍ଥାନ-ତାମିଲନାଡୁ ଯୋଡି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଶର୍ମା ଓ ଅଞ୍ଜନା ମାଣିକନ୍ଦନଙ୍କୁ 21-16, 21-14ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ l

ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ସେବା କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍‌ ସଭାପତି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

37th national sub junior badminton championship 2025
୩୭ ତମ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ତନଭି ପତ୍ରି ଚାମ୍ପିଅନ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳୀ ତନଭି ପତ୍ରି
37TH NATIONAL SUB JUNIOR BADMINTON
TANVI PATRI COMEBACK
ODISHA SPORTS TALENT
TANVI PATRI BADMINTON CHAMPION

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

