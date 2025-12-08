ଆଘାତ ପରେ ସଟଲ କୁଇନ ତନଭିଙ୍କ କମ୍ ବ୍ୟାକ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଡବଲ ଟାଇଟଲ୍
ଆଘାତ ପରେ ସୁପର ସୋ ସହ କମ୍ ବ୍ୟାକ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସଟଲର୍ ତନଭି ପତ୍ରି । 37 ତମ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିଅନ ।
Published : December 8, 2025 at 2:17 PM IST
Tanvi Patri Badminton Champion ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ୍ । ୧୫ ଓ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ତନଭି ପତ୍ରି । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ୩୭ତମ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ।
୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଫାଇନାଲରେ ତନଭି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅବନୀ ବିକ୍ରମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ 21-9 ଓ 21-13 ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଗେମ୍ରେ ପରାଜୟ କରି ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ସିଙ୍ଗଲ ଫାଇନାଲରେ ତନଭି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାମିଲନାଡୁର ଦୀକ୍ଷା ଏସ. ଆରଙ୍କୁ 20-21, 21-17 ଓ 22-20 ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଖେଳାଳି ତନଭି ପତ୍ରିଙ୍କୁ 500000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ତଥା ସମବାୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ତନଭି ପତ୍ରି କହିଛନ୍ତି " ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ମୁଁ ଆଘାତ ହେବା ପରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।"
୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଵାତୀ ନାୟକ ଓ ନିମିଶା ଓଝା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଡି, ସରାୟୁ ରଞ୍ଜନେ ଓ ସୋୟାରା ସେଲାରଙ୍କ ଠାରୁ 15-21, 14-21 ପଏଣ୍ଟରେ ହାରି ରନର୍ସଅପ ହୋଇଥିଲେ l ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବର୍ଗରେ ଫାଇନାଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୁଷ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ହର୍ଷିତ ଖତ୍ରୀଙ୍କୁ 21-17, 21-12 ପଏଣ୍ଟର ଦୁଇଟି ଗେମ୍ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲେ । ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବର୍ଗରେ ଜଗସେର ସିଂ ଖାଙ୍ଗୁରା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବିରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କୁ 21-12, 21-13 ର ଦୁଇଟି ଗେମ୍ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ । ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଡବଲ୍ସ ବାଳକ ଫାଇନାଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତରରାଖଣ୍ଡ ଯୋଡି ସ୍ୱୟଂମଦ୍ୟୁତି ଘୋଷ ଓ ସୌର୍ୟ ସିଂ ରଣା, ହରିୟାଣା-ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଡି ଜୟବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଡା ଓ ହର୍ଷିତ ଖତ୍ରୀଙ୍କୁ 21-18, 19-21 ଓ 21-14 ର ତିନୋଟି ଗେମ୍ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ ।
୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମିକ୍ସଡ଼ ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ତାମିଲନାଡୁ-ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଡି ନିଥିନ ପ୍ରକାଶ ଓ ବିଜୟ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ତାମିଲନାଡୁ ଯୋଡି ସ୍ୱୟଂମଦ୍ୟୁତି ଘୋଷ ଓ ନେହା ଏସଙ୍କୁ 21-11,19-21 ଓ 21-13 ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାସହ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମିକ୍ସଡ଼ ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୋଡି ପୁନିଥ ଏସ ଓ ଦୀପକ ରାଜ ଅଦିତି, ରାଜସ୍ଥାନ-ତାମିଲନାଡୁ ଯୋଡି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଶର୍ମା ଓ ଅଞ୍ଜନା ମାଣିକନ୍ଦନଙ୍କୁ 21-16, 21-14ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ l
ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ସେବା କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର