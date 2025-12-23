ଓଡ଼ିଶା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 'ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'
ଜାତୀୟ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 18 ଜଣ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ନହେବାରୁ ଟଏଲେଟ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
Odisha Wrestlers Train Journey ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଭାଗ ନେଇ ଟ୍ରେନରେ ଫେରିବା ବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଲାନି ଟିକେଟ । ଟ୍ରେନ ଟଏଲେଟ ପାଖରେ ବସି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ଯ କ୍ରୀଡା ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ନିଆଗଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା:
ଜାତୀୟ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟର 18 ଜଣ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ନେହାବରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟଏଲଟ୍ ପାଖରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ । ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୀଡାବିତ ମାନେ ଟ୍ରେନ ଟଏଲେଟ ପାଖରେ କିଏ ଆଣ୍ଠୁମାଡି ବସିଥିଲେ ତ, ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ , ପୁଣି କିଏ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ତ, ପୁଣି କିଏ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ବସିଥିଲେ । ଖେଳାଳିମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା "ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ । ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। "
ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ 18 ଜଣ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା:
69 ତମ ଜାତୀୟ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଲିଆରେ ଡିସେମ୍ବର 12ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ 10 ଜଣ ପୁଅ ଓ 8 ଜଣ ଝିଅ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହୋଇନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଖେଳାଳୀ ଟଏଲଟ ନିକଟରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫେରିବା ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗନେବାକୁ ଯାଇଥିବା କୌଣସି କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
