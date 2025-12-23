ETV Bharat / sports

ଓଡ଼ିଶା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 'ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'

ଜାତୀୟ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 18 ଜଣ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ନହେବାରୁ ଟଏଲେଟ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

School and Mass Education Minister Nityananda Gond
ଓଡ଼ିଶା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 'ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ' (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 23, 2025 at 2:49 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 3:27 PM IST

Odisha Wrestlers Train Journey ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଭାଗ ନେଇ ଟ୍ରେନରେ ଫେରିବା ବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଲାନି ଟିକେଟ । ଟ୍ରେନ ଟଏଲେଟ ପାଖରେ ବସି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ଯ କ୍ରୀଡା ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ନିଆଗଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।

ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା:

ଜାତୀୟ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟର 18 ଜଣ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ନେହାବରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟଏଲଟ୍ ପାଖରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ । ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୀଡାବିତ ମାନେ ଟ୍ରେନ ଟଏଲେଟ ପାଖରେ କିଏ ଆଣ୍ଠୁମାଡି ବସିଥିଲେ ତ, ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ , ପୁଣି କିଏ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ତ, ପୁଣି କିଏ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ବସିଥିଲେ । ଖେଳାଳିମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:

ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା "ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ । ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। "

ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ 18 ଜଣ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା:

69 ତମ ଜାତୀୟ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଲିଆରେ ଡିସେମ୍ବର 12ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ 10 ଜଣ ପୁଅ ଓ 8 ଜଣ ଝିଅ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହୋଇନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଖେଳାଳୀ ଟଏଲଟ ନିକଟରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫେରିବା ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗନେବାକୁ ଯାଇଥିବା କୌଣସି କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : December 23, 2025 at 3:27 PM IST

