୧ ମିନିଟରେ ୧୦୩ ନି-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍; 'ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ'ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସଚିନ
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲର୍କା ଗ୍ରାମର ନି-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ଭାବେ ପରିଚିତ ସଚିନ ବେହେରା ଏକ ନୂତନ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 18, 2026 at 4:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଚିନ ବେହେରା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲର୍କା ଗ୍ରାମର 'ନି-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଭାବେ ପରିଚିତ ସଚିନ ବେହେରା ଏକ ନୂତନ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ୧ କେଜି ଓଜନର ଆଙ୍କଲ ୱେଟ୍ ପିନ୍ଧି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ୧୦୩ ଥର ଫୁଲ୍-କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନି-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନିଜ ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ରେକର୍ଡ ପ୍ରୟାସ ଗତ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଓଭରଅଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ସଚିନ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲର୍କା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଏବଂ ଆରତୀ ବେହେରାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର।
ସଚିନ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଧାରୀ। ସେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ୧ ମିନିଟରେ ୧୩୭ ନି-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ପ୍ରଥମ ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ସେ ହାଇ-ଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ସ୍ନାତକ (ବିପିଟି) ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (ଏମପିଟି) ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ହାଇ-ଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବେହେରା , କିକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସହାୟକ ଭାବେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାରିକ ଏବଂ ଟାଇମ୍ କିପର୍ ଭାବେ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ନି-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଣ?
ନି-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ସହାୟତାରେ ପ୍ରହାର କରିବା। ଏହା ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ (କରାଟେ, କିକ୍ ବକ୍ସିଂ) ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ କରାଯାଏ।
ନିଜ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ସଚିନ ଲର୍କା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୧୯ ରୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ୧୩୭ ନି-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୨ ରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ନି-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ରନିଂ କରୁଛି, ସ୍କିପିଂ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ହାଇଟେକ୍ କଲେଜରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ କରିବି ଯାହା କେବେ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି...।"