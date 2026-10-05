ଆଗାମୀ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଦଳ ଘୋଷଣା: ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ଵ, ୪ ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ
ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ରଣଜୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଟିମ ଓଡ଼ିଶା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 5, 2026 at 8:07 PM IST
କଟକ : ଘୋଷଣା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଦଳ । ଆଗାମୀ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଓସିଏ । ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ଵ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦଳରେ ୨ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ୪ ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ନିନନ୍ଦା ରାଟଭ ଏବଂ ଲଳିତ ଯାଦବ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓମ୍ ଟି ମୁଣ୍ଡେ, ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭରଦ୍ୱାଜ, ସମ୍ବିତ ବେଜ, ସୋମ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ।
ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ରଣଜୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଟିମ ଓଡ଼ିଶା । ଚଳିତ ବର୍ଷ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବେଙ୍ଗଲ, କେରଳ, ସର୍ଭିସେସ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ଦଳ ରହିଛି । ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୋଚ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନ କର୍ତ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।