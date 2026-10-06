କାଜାଖସ୍ତାନରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାରଲିଫ୍ଟର ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜ, ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜିତିଲେ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରତିଭା କେବେ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା ରଖେନି, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାୱାରଲିଫ୍ଟର ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜ। ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାଜାଖସ୍ତାନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 6, 2026 at 2:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭା ଆଗରେ ହାର ମାନେ ଅଭାବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ । ସଫଳତା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ । ଏଭଳି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପାୱାରଲିଫ୍ଟର ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜ । ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଚମକିଛନ୍ତି 'ସିଲଭର ସିଟି'ର 'ଗୋଲଡେନ ବୟ' ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜ । ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାଜାଖସ୍ତାନ ଯାଇ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ସେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ୱାର୍ଲଡ଼ ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବିଭୂତିଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 'ଈଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଅଭାବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିପାରେ ନାହିଁ । ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ । ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବୀର ପାୱାରଲିଫ୍ଟର । କାଜାଖସ୍ତାନର କାରାଗାଣ୍ଡା (Karaganda) ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (World Powerlifting Championship) ରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ । କୌଣସି ସରକାରୀ, କୋର୍ପୋରେଟ୍ (Corporate) କିମ୍ବା ଧନବାନ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦେଶ ମାଟିକୁ ଯାଇ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ।
୨୪ଟି ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୧୮ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୪ଟି ଦେଶରୁ ୩୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ୭୫ କିଗ୍ରା ବର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ ବିଭୂତି ଏକମାତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଆଶାତୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ମୋଟ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । M2 କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ (୮୨ କିଗ୍ରା ବଡିୱେଟ୍ Overall Powerlifting) ମୋଟ ୩୩୨.୫୦ କିଗ୍ରା ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ୍ (Bench Press)ରେ ୯୨.୫ କିଗ୍ରା ଭାର ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କର୍ଲ (Strict Curl)ରେ ୫୦ କିଗ୍ରା ଭାର ଉଠାଇ ସେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ବିଜୟ:
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭୂତିଙ୍କ ଛଡ଼ା ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିതାରେ ୫ଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲଢ଼େଇରେ ବିଭୂତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାଜାଖସ୍ତାନ, ରୁଷିଆ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଥିଲେ । କୌଣସି ବାହାର ସହାୟତା ବିନା ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶବାସୀ ଗର୍ବିତ ।
ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜ କିଏ?
କଟକ ସହରର ପୁରୀଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଞ୍ଜ ଓ ଗୃହିଣୀ ବାସନ୍ତୀ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୂତି । ୧୯୭୬ ମସିହା ମେ ମାସ ୧୨ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ବିଭୂତି ୪ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ । ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଭକ୍ତ ମଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ଦଶମ ଏବଂ ପରେ ରେଭେନ୍ସାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷ କରିଥିଲେ । ଛୋଟବେଳୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶ ସଚେତନ ଥିବା ବିଭୂତି ୨୦୦୪ ମସିହାରେ କଟକର କଳିଙ୍ଗ ବ୍ୟାୟାମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡିବିଲ୍ଡିଂର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ସେ 'କଳିଙ୍ଗ କୁମାର' ଆୱାର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
୨୦୦୮-୦୯ ମସିହାରୁ ବିଭୂତି ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୪ରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ରେ ରାୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ରୁଷିଆରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ । ବିଭୂତିଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ସେହି ଅର୍ଥରେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି । ଚାକିରିରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ବିଭୂତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପରିବାର ଓ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବିଭୂତିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ପାୱାରଲିଫ୍ଟର ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି, "ପଦକ ହାସଲ କରିବା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ତେଣୁ ସବୁ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପଛରେ ପକାଇ କାଜାଖସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାତ୍ରା ଓ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଠିକସେ କାମ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ।"
ବିଭୂତିଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନନ୍ଦିତା ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି, "ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ବିଭୂତିର ଛୋଟବେଳର ଅଭ୍ୟାସ । ପ୍ରାୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ସେ ଜିମ୍ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଆସିଛି । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଏତେବାଟ ଗଲାଣି । ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ।" ସେହିପରି ବିଭୂତିଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆମ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ । ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ବହୁ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ବାହାରେ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଦକ, କିନ୍ତୁ ସେ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।"