14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 15 ମେଡାଲ

ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ 2025ରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିମାନେ 15ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ମିକି ସିଂ ବେଷ୍ଟ ଜୁଡୋକୋ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ।

National Para Judo Championship 2025
14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚାମ୍ପିଆନସିପ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 2:23 PM IST

National Para Judo Championships ଭୁବନେଶ୍ବର: 14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳି । ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିମାନେ 15ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି । 19ରୁ 23 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗର ଠାରେ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍‌ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସବ-ଜୁନିଅର ମହିଳାରେ ମିକି ସିଂ ବେଷ୍ଟ ଜୁଡୋ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ରନର୍‌-ଅଫ ହୋଇଛି ।

14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚାମ୍ପିଆନସିପ (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶାକୁ 15 ମେଡାଲ:

ପାରା ଜୁଡୋ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡିଶାରୁ 25 ଜଣ ଖେଳାଳି ଯାଇଥିଲେ । ଓଡିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଖେଳାଳୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସବ୍‌-ଜୁନିୟର କାଟେଗୋରୀରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି । ମିକି ସିଂ ବେଷ୍ଟ ଜୁଡୋକୋ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସବ-ଜୁନିୟର ଟିମ୍‌ ରନର-ଅପ୍‌ ଟ୍ରଫି ପାଇଛି । ଆମେ 150-200 ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରାଯାଇ 14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍‌କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । 4 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, 3ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଓ 8ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ 15 ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ।"

14th National Para Judo Championship 2025
14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚାମ୍ପିଆନସିପ (ETV Bharat)
14th National Para Judo Championship 2025
14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚାମ୍ପିଆନସିପ (ETV Bharat)

ସବ-ଜୁନିୟର J1 କାଟେଗୋରୀରେ ମିକି ସିଂ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ (30 କିଗ୍ରା), ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (35 କିଗ୍ରା), ଆୟୁଷ ବେହେରା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (45 କିଗ୍ରା) ଓ ରାହୁଲ ମୁର୍ମୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ (55 କିଗ୍ରା) ଜିତିଛନ୍ତି ।

14th National Para Judo Championship 2025
14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚାମ୍ପିଆନସିପ (ETV Bharat)
ସବ-ଜୁନିୟର J2 କାଟେଗୋରୀରେ ଦୀପା ସିଂ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ (30 କିଗ୍ରା), ମଙ୍ଗଳ ହେମ୍ରମ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ (30 କିଗ୍ରା), ଅବିନାଶ ଦାସ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (30 କିଗ୍ରା), ସତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ (35 କିଗ୍ରା), ଗୋପୀ ସୋରେନ ରୌପ୍ୟ ପଦକ (50 କିଗ୍ରା), ଅମିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (55 କିଗ୍ରା) ଜିତିଛନ୍ତି ।
  • ଜୁନିୟର୍ J1 କାଟେଗୋରୀରେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ନାୟକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ (45 କିଗ୍ରା)
  • ଜୁନିୟର୍ J2 କାଟେଗୋରୀରେ ଗୋପୀ ସୋରେନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (50 କିଗ୍ରା)
  • ୟୁଥ J2 କାଟେଗୋରୀରେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (62 କିଗ୍ରା)
  • ସିନିୟର J1 କାଟେଗୋରୀରେ ପ୍ରଭାତୀ ମହାଲି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (44 କିଗ୍ରା)
  • ସିନିୟର J2 କାଟେଗୋରୀରେ ବିଷ୍ନୁ ପ୍ରିୟା ରାଉତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (62 କିଗ୍ରା)

ପାରା ଜୁଡୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉପସଭାପତି ସୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ବାହାରି କହିଛନ୍ତି, "ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ ।"

National Para Judo Championship 2025
14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚାମ୍ପିଆନସିପ (ETV Bharat)
14th National Para Judo Championship 2025
14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚାମ୍ପିଆନସିପ (ETV Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

