14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 15 ମେଡାଲ
ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ 2025ରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିମାନେ 15ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ମିକି ସିଂ ବେଷ୍ଟ ଜୁଡୋକୋ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ।
Published : December 26, 2025 at 2:23 PM IST
National Para Judo Championships ଭୁବନେଶ୍ବର: 14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳି । ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିମାନେ 15ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି । 19ରୁ 23 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗର ଠାରେ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସବ-ଜୁନିଅର ମହିଳାରେ ମିକି ସିଂ ବେଷ୍ଟ ଜୁଡୋ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ରନର୍-ଅଫ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ 15 ମେଡାଲ:
ପାରା ଜୁଡୋ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡିଶାରୁ 25 ଜଣ ଖେଳାଳି ଯାଇଥିଲେ । ଓଡିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଖେଳାଳୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସବ୍-ଜୁନିୟର କାଟେଗୋରୀରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି । ମିକି ସିଂ ବେଷ୍ଟ ଜୁଡୋକୋ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସବ-ଜୁନିୟର ଟିମ୍ ରନର-ଅପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଛି । ଆମେ 150-200 ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରାଯାଇ 14ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଜୁଡୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । 4 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, 3ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଓ 8ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ 15 ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ।"
ସବ-ଜୁନିୟର J1 କାଟେଗୋରୀରେ ମିକି ସିଂ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ (30 କିଗ୍ରା), ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (35 କିଗ୍ରା), ଆୟୁଷ ବେହେରା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (45 କିଗ୍ରା) ଓ ରାହୁଲ ମୁର୍ମୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ (55 କିଗ୍ରା) ଜିତିଛନ୍ତି ।
- ଜୁନିୟର୍ J1 କାଟେଗୋରୀରେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ନାୟକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ (45 କିଗ୍ରା)
- ଜୁନିୟର୍ J2 କାଟେଗୋରୀରେ ଗୋପୀ ସୋରେନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (50 କିଗ୍ରା)
- ୟୁଥ J2 କାଟେଗୋରୀରେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (62 କିଗ୍ରା)
- ସିନିୟର J1 କାଟେଗୋରୀରେ ପ୍ରଭାତୀ ମହାଲି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (44 କିଗ୍ରା)
- ସିନିୟର J2 କାଟେଗୋରୀରେ ବିଷ୍ନୁ ପ୍ରିୟା ରାଉତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (62 କିଗ୍ରା)
ପାରା ଜୁଡୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉପସଭାପତି ସୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ବାହାରି କହିଛନ୍ତି, "ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ ।"