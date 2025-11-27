ETV Bharat / sports

ଡିସେମ୍ବର 9ରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ BWF ଟୁର୍‌ ସୁପର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍‌

ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୯ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ ୨୦୨୫-ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଟୁର୍ ସୁପର ୧୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ହେବ ।

Odisha masters BWF super tournament
ଡିସେମ୍ବର 9ରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ BWF (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 27, 2025 at 11:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍‌, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ ୨୦୨୫-ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଟୁର୍ ସୁପର ୧୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ୪ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ।

ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବେ ଭାରତୀୟ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତାର ଖେଳାଳି । ଭାରତ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଟପ୍‌ ସିଡ୍‌ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ୬ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସିଙ୍ଗଲସ, ଡବଲସ ଓ ମିକ୍ସଡ ଡବଲସ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ । ଡ଼ିସେମ୍ବର ୧ରୁ ୬ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଜାତୀୟ ସବ୍‌ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।

ଏଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୯ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ ୨୦୨୫-ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଟୁର୍ ସୁପର ୧୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ଼ ଫେଡେରେସନ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍‌ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।"

Odisha masters BWF super tournament
ଡିସେମ୍ବର 9ରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ BWF (ETV Bharat Odisha)
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏଥର ୨୨ଟି ଦେଶରୁ ୪୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ବିଶ୍ବର ଟପ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳୀମାନେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ। ସେହିପରି ଡ଼ିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୭ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ସବ ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍‌ର ଆୟୋଜନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଠାରେ କରାଯିବ । ଅଣ୍ଡର-୧୫ ଓ ଅଣ୍ଡର-୧୭ରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ । ସାରା ଦେଶରୁ ୭୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ସଟଲରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ । ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ସଚିନ ଯାଦବ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ସଭାପତି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।


ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍, ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍, ପୁରୁଷ ଡବଲ,ମହିଳା ଡବଲ ଏବଂ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ କାଟାଗୋରି ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BWF TOUR SUPER 100
JN INDOOR STADIUM CUTTACK
INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT
ODISHA MASTERS 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.