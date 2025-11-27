ଡିସେମ୍ବର 9ରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ BWF ଟୁର୍ ସୁପର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍
ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୯ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ ୨୦୨୫-ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଟୁର୍ ସୁପର ୧୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ହେବ ।
Published : November 27, 2025 at 11:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ ୨୦୨୫-ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଟୁର୍ ସୁପର ୧୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ୪ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ।
ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ ଭାରତୀୟ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତାର ଖେଳାଳି । ଭାରତ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଟପ୍ ସିଡ୍ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ୬ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସିଙ୍ଗଲସ, ଡବଲସ ଓ ମିକ୍ସଡ ଡବଲସ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ । ଡ଼ିସେମ୍ବର ୧ରୁ ୬ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।
As Odisha gears up for the Odisha Masters 2025 (BWF Tour Super 100), scheduled from 9–14 December 2025 at JN Indoor Stadium, Cuttack, today addressed a press conference at #KalingaStadium. On the occasion, unveiled the official logo of this prestigious international tournament.… pic.twitter.com/JhGBsLj03D— Suryabanshi Suraj (@suryabanshibjp) November 27, 2025
ଏଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୯ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ ୨୦୨୫-ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଟୁର୍ ସୁପର ୧୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ଼ ଫେଡେରେସନ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।"
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍, ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍, ପୁରୁଷ ଡବଲ,ମହିଳା ଡବଲ ଏବଂ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ କାଟାଗୋରି ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର