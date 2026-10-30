ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; 2030 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିପାରେ ଓଡ଼ିଶା
Hockey World Cup 2030: ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୋଳାନାଥ ସିଂହ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2030 କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : October 30, 2026 at 8:19 PM IST
Hockey World Cup 2030: ଭାରତରେ 2030 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୋଳାନାଥ ସିଂହ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମ୍ୱାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTI କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇଥର ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାମିଲନାଡୁ ଗତ ବର୍ଷ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ମଦୁରାଇରେ ପୁରୁଷ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ହକିର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଉଥିବା ପଞ୍ଜାବ କେବେହେଲେ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିନାହିଁ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯାହାକି 17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ପଞ୍ଜାବ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଇଭେଣ୍ଟ 2009 ରେ ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ ଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ: ଭୋଳାନାଥ ସିଂହ
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୋଳାନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମିଳେ, ତେବେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବ। ମୁଁ ପବନରେ କୌଣସି କଥା କହେନାହିଁ। ମୁଁ ମିଛ କହି ଜାଣିନାହିଁ।"
ଭୋଳାନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ହକିକୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ନଭେମ୍ବର 8 ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋପାଳରେ ଖେଳାଯିବ।" ଭୋଳାନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବକୁ ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କରାଗଲା, କାରଣ ହକିରେ ଏହାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି।
ଭୋଳାନାଥ ସିଂହ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜାବର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କୁ କେବେହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲି।"
କାହିଁକି ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଲଗାତାର ଦୁଇଥର (2018 ଏବଂ 2023) ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର (ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା) ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜକ ସାଜିବା ସହ ଦେଶରେ ହକିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।