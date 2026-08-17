ETV Bharat / sports

ଦୁଲୁକିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ! ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଥଲେଟ୍, ୨୨ରେ ହେବ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସିଲଭର ଲେଭଲ୍ ଟୁର୍

ବିଶ୍ୱର ପରିଚିତ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ ଗହଣରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନ୍ ୱାଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସିଲଭର ଲେଭଲ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଟୁର୍ ୨୦୨୬। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 7:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍! ବିଶ୍ୱର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ ଗହଣରେ ଉତ୍ସବମୁଖରିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନ୍ ୱାଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସିଲ୍‌ଭର୍ ଲେଭଲ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଟୁର୍ ୨୦୨୬। ଏହା ଏକ ଦିନିକିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଗତବର୍ଷ ଏହା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲେଭଲ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ରୌପ୍ୟ (ସିଲ୍‌ଭର୍) ଲେଭଲ୍‌କୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।

ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ମୋଟ ୧୮ଟି ବିଭାଗରେ (ପୁରୁଷ: ୯, ମହିଳା: ୯) ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ୨୮ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୧୮୮ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ୮୮ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଡବଲ୍ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ର ୧୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏମ୍. ଶ୍ରୀଶଙ୍କର, ଏସୀୟ ଜାଭେଲିନ୍/ସଟ୍‌ପୁଟ୍ ଆଥଲେଟ୍ ରୋହିତ୍ ଯାଦବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଧାବକ ଅନିମେଷ କୁଜୁର୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। କେବେଳ ଏତିକି ନୁହୁଁ ବ୍ରାଜିଲ୍, ନାଇଜେରିଆ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଟୁର୍‌କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବେ।

World Athletics Continental Tour 2026 PC
ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat)

ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମହାସଂଘ (AFI) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସର ଉପସଭାପତି ଆଦିଲେ ସୁମାରିୱାଲା, କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟେଦୁଲା ବିଜୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କୁ ୧୬୦୦ ଡଲାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୧୨୦୦ ଡଲାର, ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଆଥଲେଟ୍ ୯୦୦ ଡଲାର ପାଇବେ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୬୦୦, ୪୦୦ ଓ ୨୦୦ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

Odisha Kalinga Stadium World Athletics Continental Tour 2026
୨୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସିଲଭର ଲେଭଲ୍ ଟୁର୍ (ETV Bharat)

୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼, ସଟ୍‌ପୁଟ୍, ଡିସ୍କସ୍, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ, ଏବଂ ହର୍ଡଲ୍‌ସ ଭଳି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଘରୋଇ ପରିବେଶର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାସ୍‌ଗୋ କମନୱେଲ୍‌ଥ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କଲେ ମହାରେକର୍ଡ!

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରାଶିଦ୍-ଗୁରବାଜ୍

୨୫ ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିବ ବିରାମ! ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅବସରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ

TAGGED:

INDIAN OPEN ATHLETICS 2026 ODISHA
KALINGA STADIUM ATHLETICS EVENTS
ODISHA SPORTS NEWS
SILVER LEVEL CONTINENTAL TOUR INDIA
WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.