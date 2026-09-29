ETV Bharat / sports

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା ଗଲ୍ଫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ; ଉଦଘାଟନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଭାରତର ୧୭ଟି ସହରରୁ ୨୦ରୁ ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସର ୭୨ ଜଣ ମହିଳା ଗଲ୍ଫ୍ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Bhubaneswar Hosts National Ladies Golf Tournament
୪୩ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମହିଳା ଗଲ୍ଫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା ଓପନ୍ ଗଲ୍ଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏହି ୨ ଦିନିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ୭୨ ଜଣ ମହିଳା ଗଲ୍ଫ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ୪୩ ବର୍ଷ ପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଫିକି ଲେଡିଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (FICCI FLO) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲ୍ଫ୍ କ୍ଲବ୍‌ଠାରେ ଏହି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଡିଜ୍ ଓପନ୍ ଗଲ୍ଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୯ ଓ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଧରଣର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ୧୭ଟି ସହରରୁ ୨୦ରୁ ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସର ୭୨ ଜଣ ମହିଳା ଗଲ୍ଫ୍ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ୨୦ ଜଣ ଗଲ୍ଫ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ୫୨ ଜଣ ଗଲ୍ଫ୍ ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ କ୍ରୀଡ଼ାନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବୟସକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ମହିଳାମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମହିଳା ଗଲ୍ଫ ଖେଳାଳିମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଓ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲ୍ଫ୍ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠାରେ କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଝଲକକୁ ଭାରତର କୋଣଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବିଶାଳତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ FICCI FLO ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାରକସୀ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି।

Bhubaneswar Golf Club Hosts All India Ladies Open Golf Championship
୪୩ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମହିଳା ଗଲ୍ଫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (ETV Bharat)

"କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଆମ ପରିବେଶରେ ଖେଳିବାର ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଯିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି FICCI FLO ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିୟୋତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ।

ଏହାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଏଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଣିବା ସହ ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମ ମାଟିକୁ ଆସି ଭାରତର ବଛା ବଛା ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଗଲ୍ଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି ସେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଦିଗରେ ନୂଆ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଗଲ୍ଫର ଏକ ନୂଆ ଠିକଣା ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମହିଳାମାନେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବେ।"

ALL INDIA LADIES OPEN GOLF TOURNAMENT
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା ଗଲ୍ଫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ FICCI FLO ଏକ ସଜୀବ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ମହିଳା ଉଦ୍ୟମିତା ଏକାଠି ହୋଇପାରିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FLO ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏକ ବିଶାଳ ଦର୍ଶକମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତ୍ର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଉଦ୍ୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ଆତିଥେୟତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।

“ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେବଳ ଗଲ୍ଫ୍‌କୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା, ଉଦ୍ୟମିତା ଓ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ଗତିଶୀଳ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ।” କହିଛନ୍ତି FICCI FLO ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିୟୋତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ମୁଁହାମୁଁହି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍
  2. ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନୀରୁ, ମହିଳା ଟ୍ରାପ୍ ସୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

TAGGED:

ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା ଗଲ୍ଫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲ୍ଫ୍ କ୍ଲବ୍
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ALL INDIA WOMENS OPEN GOLF

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.