ପଡ଼ିଆରୁ ପୋଡିୟମ୍: ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ବାଜି ମାରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍, ଜିତିଲେ ୧୪ ପଦକ
ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : March 26, 2026 at 10:50 AM IST
National Indoor Championships, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଦୌଡ଼କୁଦ (ଆଥଲେଟିକ୍ସ) ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅତି ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୭୮ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏହି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଥଲେଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦମ୍ଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ କରିଥିଲେ କମାଲ:
ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ୩୩ ଜଣିଆ ଦଳ ମୋଟ ୧୪ଟି ପଦକ ଜିତି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୬ଟି ପଦକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଉ ୮ଟି ପଦକ (୩ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୨ ରୌପ୍ୟ ଓ ୩ କାଂସ୍ୟ) ଆସିଛି। ତେବେ କିଛି ପରିଚିତ ଚେହେରା ନିରାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରହିଥିଲା।
𝗧𝗵𝗲 𝗿𝗼𝗮𝗿 𝗼𝗳 𝗞𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗮, 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗱𝗲 𝗼𝗳 𝗢𝗱𝗶𝘀𝗵𝗮 🔥— Odisha Sports (@sports_odisha) March 25, 2026
Our medalists make their mark indoors. 🏟️#OdishaForSports #PadiaToPodium #IndianAthletics #IndoorAthletics pic.twitter.com/4EKDMU0zh2
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା:
- ଓମ୍ କାର ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ: ସଟପୁଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି।
- ସରୁନ୍ ପାୟ ସିଂ: ପୁରୁଷ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ସୁନା ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
- ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ମାଝୀ: ପୁରୁଷ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।
- ମଳୟ ବାରିକ: ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି।
- ଦୋଳମଣୀ ଚିରଗୁନ୍: ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ୩୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ରୌପ୍ୟ ଓ କାଂସ୍ୟ ବିଜେତା:
ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଇ (୬୦ ମିଟର ଦୌଡ଼), ସୁଖି ବାସ୍କେ (୪୦୦ ମିଟର), ସବିତା ଟପ୍ପୋ, ମନୀଷା ମିରେଲ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କିଶାନ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏକ୍କା, ବାପି ହାଁସଦା, ସୁସମିତା ଟିଗା ଓ ନରେଶ ରୋହିଦାସ କାଂସ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
𝗧𝘄𝗼 𝗱𝗮𝘆𝘀. 𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀. 𝗢𝗻𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴. ✨— Odisha Sports (@sports_odisha) March 25, 2026
The 1st National Indoor Athletics Championship 2026 concluded on a high note at the Indoor Athletics Centre, #KalingaStadium.#OdishaForSports #PadiaToPodium #IndianAthletics… pic.twitter.com/M8FQFBXwGq
ଭାଙ୍ଗିଲା ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ:
ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶେଷ ଦିନରେ ପଞ୍ଜାବର ତାରକା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୁରବିନ୍ଦରବୀର ସିଂହ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପୁରୁଷ ୬୦ ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ସେ ମାତ୍ର ୬.୬୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶେଷ କରି ନୂଆ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ରେ ଇଲାକ୍କିୟାଡାସନଙ୍କ ନାମରେ ୬.୬୭ ସେକେଣ୍ଡର ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ମହିଳା ବର୍ଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହରିତା ଭଣ୍ଡାରା ୭.୩୨ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଦ୍ରୁତତମ ମହିଳା ଧାବିକା ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଗୁରବିନ୍ଦରବୀର ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୬ ସିଜନର ଏହା ଏକ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଗାମୀ ଆଉଟଡୋର ରେସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବି।"
#Odisha's Swadhin Kumar Majhi clinched the #Gold medal 🥇 in the Mens High Jump event with a stellar jump of 2.18m at the ongoing 1st National Indoor Athletics Championship 2026 in Bhubaneswar.— Odisha Sports (@sports_odisha) March 25, 2026
Heartiest congratulations, Swadhin! 👏🏻#OdishaForSports #PadiaToPodium… pic.twitter.com/1VTpftWeRL
ରୋମାଞ୍ଚକର କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ଫାଇନାଲ:
୬୦ ମିଟର ପୁରୁଷ ଫାଇନାଲ ବେଶ୍ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଲଗାତାର ତିନୋଟି ‘ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ’ (ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡ଼ିବା) ଯୋଗୁଁ ଫେଭରିଟ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଅନିମେଶ କୁଜୁର, ଓଡ଼ିଶାର ଦୋଣ୍ଡପତି ମୃତ୍ୟମ୍ ଜୟରାମ୍ ଏବଂ ନେହାଲ ସାଗର ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ଧାବିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଶେଷରେ ରେସ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଉଦଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନୋଜ୍ଞ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ କୃତୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୬ ସିଜନର ଏହି ଆରମ୍ଭ ଆଗାମୀ ଆଉଟଡୋର ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।