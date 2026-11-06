ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
ହକି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରି ଆସୋସିଏଟ୍ ମେମ୍ବର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ୍। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 6, 2026 at 9:03 PM IST
HIGH COURT ON HOCKEY INDIA ELECTION, କଟକ : ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ହସ୍ତକ୍ଷେପ । ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଏଥିସହ ହକି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରି ଆସୋସିଏଟ୍ ମେମ୍ବର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରହିତାଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହକି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ହକିର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ହକିର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ହକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଳାନାଥ ସିଂହ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏହାର ବୈଧତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ । କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ଭୋଳାନାଥ ସିଂହ ନିଜକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ହକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାର ଅଧିକାର ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା ।
ଏହାସହ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ National Sports Governance Act, 2025ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହକି ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟତାର ବୈଧତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ହକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡିଶାକୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍; ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ଉତ୍ତର ରଖିଲା ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ