ଫେରିଲା ISL, ଫେରିଲା Odisha FC

ଆଇଏସଏଲ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଓଡିଶା ଏଫସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦଳ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
Odisha FC have confirmed their participation in the ISL 2025–26 season ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଫେରିଲା ଆଇଏସଏଲ l ଫେରିଲା ଓଡିଶା ଏଫସି । ଆଇଏସଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡେଡଲାଇନ୍ l ତେବେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆଇଏସଏଲରେ ଭାଗ ନେବା ନେଇ ଓଡିଶା ଏଫସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଦୂର କରାଯାଇଛି । ଓଡିଶା ଏଫସି ଆଗାମୀ ଆଇଏସଏଲରେ ଭାଗ ନେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଦଳର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ 'ଏକ୍ସ'ରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ସଂଘ (AIFF ) ଏବଂ( FSDL) ମଧ୍ୟରେ ମାଷ୍ଟର ରାଇଟ୍ସ ଏଗ୍ରୀମେଣ୍ଟ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା l ହେଲେ ଏବେ ବିବାଦ ତୁଟିଗଲା, ପୁଣି ଫେରିଛି ଆଇଏସଏଲ l ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l
ଆଇଏସଏଲ 14ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଖେଳାଯିବ l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡିଶା ଏଫସି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ଓଡିଆ ଖେଳାଳି କେହି ନ ଥିଲେ l ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ l କହିଥିଲେ 2025-26 ରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଶା ଏଫସିରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ରହିଥିବେ l
ପୂର୍ବରୁ 13 ଟି ଦଳ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶା ଏଫସି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି l 2019 ମସିହାରୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦଳ ରହି ଖେଳି ଆସୁଥିଲେ l ହେଲେ ଏବେ ସେ କ୍ଲବ ସହ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି l କାରଣ ସେ କ୍ଲବରେ କୋଚ୍, ସିଇଓ କେହି ନାହାଁନ୍ତି l ଯେମିତି ଓଡିଶା ଏଫସି କୋଣଠେସା ହୋଇଯାଇଛି l କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି l ରାଜ୍ଯରେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିରର ଅଭାବ ନାହିଁ ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l
ତେବେ ଓଡିଶା ଏଫସି ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ଜଣେ ଫ୍ୟାନ ଅଂଶୁମାନ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଇଏସଏଲ ଫେରିଛି l ଆମେ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ l ଆମର ନିଜ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ l ଓଡିଶା ଏଫସି ଭାଗ ନେବ କି ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ଆମ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ l"
"ଓଡିଶା ଏଫସିର ସିଇଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାଁନ୍ତି l ଆଜିର ଅପଡେଟ ଓଡିଶା ଏଫସି ଭାଗ ନେବ l ଓଡିଶା ଏଫସିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆଉଥରେ କ୍ଲବକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ l ଦୁଖଃର କଥା ମୁଁ ଓଡିଶା ଏଫସିକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି l ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ଦରକାର," କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଏଫସି ସମର୍ଥକ ବୈଭବ ପରିଡା ।
