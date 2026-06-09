ETV Bharat / sports

ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରନର୍: ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଶିଖର ଜୟ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ

ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ କୁମାର ବେହେରା ଏହି ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Brahmapur Rahul Behera Finishes Grueling 50km Trail Race in Sahyadri Mountains
ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରାହୁଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 3:02 PM IST

|

Updated : June 9, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମନରେ ରହିଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ସମୟରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନା କରି, ଦୁର୍ଗମ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତମାଳାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ‘ମାଉଣ୍ଟେନ୍‌ ଅଲ୍‌ଟ୍ରା’ ବିଜୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ ବେହେରା। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ ମାତ୍ର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ୫୯ ମିନିଟ୍‌ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଏଭଳି ସଫଳତା ନେଇ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି।

ବୟସ ମାତ୍ର ୨୯ ବର୍ଷ, ହେଲେ ମନରେ ଭରିରହିଛି ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ମାଉଣ୍ଟେନ୍‌ ରନ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦ କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାହା ପୁଣି ଦେଶର ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୁ ଧୁ ରୌଦ୍ରତାପ ସମୟରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ବିଷୟରେ।

ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଶିଖର ଜୟ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ (ETV Bharat)

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗେଟ୍‌ବଜାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପେଟା ସାହିର ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ମାତା ପୁଷ୍ପାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାହୁଲ କୁମାର ବେହେରା, ସହରରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ମେକାନିକାଲ୍‌ ସେକ୍ଟରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନେରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ଜିମ୍‌ରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ, ରାହୁଲ ପର୍ବତାରୋହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ମାଉଣ୍ଟେନ୍‌ ରନ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦ କିଲୋମିଟରରେ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସପ୍ତାହର ଏକମାତ୍ର ଛୁଟି ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହେଲେ ରାହୁଲ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିୟମିତ ଜିମ୍‌ରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍‌ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।

Brahmapur Rahul Behera Finishes Grueling 50km Trail Race in Sahyadri Mountains
ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଶିଖର ଜୟ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ କୁମାର ବେହେରା (ETV Bharat)

ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତମାଳାରେ ‘ମାଉଣ୍ଟେନ୍‌ ଅଲ୍‌ଟ୍ରା’ ବିଜୟ କଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ କୁମାର ବେହେରା ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟତାପରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାଉଣ୍ଟେନ୍‌ ଅଲ୍‌ଟ୍ରା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି, "ଗତ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ 'ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ମାୱଲା ଘାଟି ଅଲ୍‌ଟ୍ରା' (The Great Mawla Ghaati Ultra) ର ୫୦ କିଲୋମିଟର ବର୍ଗକୁ ସେ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ମାତ୍ର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ୫୯ ମିନିଟ୍‌ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ।"

Rahul Kumar Behera Conquers Sahyadri 50km Ultra-Trail
ରାହୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ପୁଣେର ଭୋର (Bhor) ଅଞ୍ଚଳର ପଥରଭରା ଓ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଅତି କଠିନ ରାସ୍ତାରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳ (Self-supported) ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ‘UTMB ୱାର୍ଲ୍ଡ ସିରିଜ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍’। ଏଥିରେ ରାହୁଲ ମାନବୀୟ ସହନଶୀଳତା ଓ ଅଦମ୍ୟ ମନୋବଳର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଭୀକ ‘ମାଓ୍ୱଲା’ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରନର୍ସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଖର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ୩,୦୨୦ ମିଟରର ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚତା (Vertical Elevation Gain) ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

Brahmapur Rahul Behera Finishes Grueling 50km Trail Race in Sahyadri Mountains
୫୦ କିମି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଲ୍‌ଟ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ରାହୁଲ (ETV Bharat)

ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଫିନିଶ୍‌। ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ଚରମ ସୀମାର ଅଲ୍‌ଟ୍ରା-ମାରାଥନ୍ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାନ୍ତ ଓ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ, ରାହୁଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ବିନା କୌଣସି ଆହତ (Zero Injury) କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀର ଟାଣିବା (Muscle Cramps) ସମସ୍ୟାରେ ଫିନିଶିଂ ଲାଇନ୍ ପାର୍ କରିଥିଲେ। ଏଲିଟ୍ ଟ୍ରେଲ୍ ରନିଂ ଜଗତରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ସଦୃଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Brahmapur Engineer Rahul Behera family
ରାହୁଲଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଲ୍‌ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବା କେବଳ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା, ସଂକଳ୍ପ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଉତ୍ସାହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ରାହୁଲ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ସପ୍ତାହକୁ ୬ ଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଚାକିରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ହାର୍ ମାନିନଥିଲେ। ରାହୁଲ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦୈନିକ ୧.୫ ଘଣ୍ଟା ଜିମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନରେ ଏକ କଠିନ ଉଚ୍ଚ-ପାର୍ବତ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଆହାର ଓ ନିଜର ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ରାହୁଲ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ବତାରୋହଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ପରିବାରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କ ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଅ ପୁନେ ଯିବା ପରେ ମହାରାଜ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ସାହସିକତାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ମାରାଥନ୍‌ ତଥା ପର୍ବତାରୋହଣରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୧୦ ରୁ ୧୫ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ସେହିପରି ରାହୁଲଙ୍କ ମା' ପୁଷ୍ପଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୁଅର ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମେ ପୁଅକୁ କେବେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲୁ, କେବଳ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ପୁନେ ଯିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଏଥିପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

The Inspiring Endurance Journey of Rahul Behera
ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରନର୍ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ (ETV Bharat)

ରାହୁଲଙ୍କ ଭାଇ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାଇଙ୍କ ସଫଳତା ଖବର ପାଇ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ସାରା ଦେଶରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ସେହିପରି ରାହୁଲଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଭାଇ ହୃଦାନନ୍ଦ ଡାକୁଆଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ରାହୁଲ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରେ ଏପରି ୫୦ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରୀତି ଝଙ୍କାର? ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ

ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍' ଯୋଗେଶ୍ୱର-ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର

ମଇଦାନରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ: ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବେ ଜାତୀୟ ସିନିୟର ଦଳର କୋଚ୍ ବନିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ

Last Updated : June 9, 2026 at 3:13 PM IST

TAGGED:

ODISHA ENGINEER MARATHON RUNNER
RAHUL KUMAR BEHERA
ODISHA SPORTS NEWS
ବ୍ରହ୍ମପୁର
INSPIRING INDIAN MARATHON STORIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.