ETV Bharat / sports

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର ମହାକୁମ୍ଭ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲିଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା

Para Athletics Championships 2026: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପରିବେଶ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଆଥଲିଟମାନେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

Para Athletics Championships Day 1 highlights
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲିଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପରିବେଶ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଆଥଲିଟମାନେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା ଆଥଲିଟମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୧ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୨ଟି କାଂସ୍ୟ ସହ ମୋଟ ୫ଟି ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।

ଟ୍ରାକରେ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଜାନକୀଙ୍କ କମାଲ

ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଆଥଲିଟ୍ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ମହିଳା ୧୦୦ ମିଟର (ଟି-୪୭) ବର୍ଗରେ ସେ ମାତ୍ର ୧୩.୧୭ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବେଗ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା।

Para Athletics Championships 2026 Day 1
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର ମହାକୁମ୍ଭ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ୧୦୦ ମିଟର (ଟି-୧୨) ବର୍ଗରେ ଜାନକୀ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୩.୮୧ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ଜାନକୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବାଜିମାତ

କେବଳ ଦୌଡ଼ କୁଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

  • ରଞ୍ଜିତ ଚନ୍ଦା: ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ (ଏଫ୍-୪୬)ରେ ୫୫.୫୫ ମିଟର ଦୂରତାକୁ ବର୍ଚ୍ଛା ଫିଙ୍ଗି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।
  • କବିତା ପ୍ରଭା: ମହିଳା ୧୦୦ ମିଟର (ଟି-୧୩)ରେ ୧୬.୦୫ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
  • କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ: ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର (ଟି-୫୩) ହ୍ଵିଲ ଚେୟାର ରେସରେ ୨୦.୮୧ ସେକେଣ୍ଡ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛ

ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଜାଭେଲିନରେ ୫୧.୪୯ ମିଟର ସହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଦେଶର ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଥଲିଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପାରା ଆଥଲିଟମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଥଲିଟମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ଅଧିକ ପଦକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

TAGGED:

PARA ATHLET CHAMPIONSHIP
PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIPS DAY 1
KALINGA STADIUM
ODISHA
PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.