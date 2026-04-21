ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଡିଫ୍ ଗେମରେ ପୁଣି ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସମ୍ବିଦ, ଏଥରକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ

ପୁଣି ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଡିଫ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ ଦାସ । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଡିଫ ଗେମରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସମ୍ବିଦ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 5:56 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ପୁଣି ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଡିଫ୍ ଗେମରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସମ୍ବିଦ । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ ଦାସ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଜୁଡୋ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଡିଫ୍ ଗେମରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇ ଥାନେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇ ସମ୍ବିଦ ୭୩ କେଜି ବର୍ଗର ଜୁଡୋ ଖେଳ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ଏହି ଗେମ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେ ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ । ତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ନୂଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଞ୍ଛାପଲି ଅଞ୍ଚଳର ସୀତାନାଥ ଦାସ ଏବଂ ମାଳତୀ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିଦ । ସମ୍ବିଦ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ ଓ ବଧିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିଜର ଅସହାୟତା ମନେ ନ କରି ଜୁଡୋ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବ୍ଲକ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବିଦ ଏହି ଗେମରେ ଭାଗ ନେଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ପୁଣି ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ।

ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁରଠାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଦଶମ ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଡିଫ୍ ଗେମସ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁରରେ ୭୩ କେଜି ବର୍ଗରେ ଜୁଡୋ ଖେଳି ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଗୌରବ । ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀର କାନପୁରଠାରେ ୨୦୨୫, ଜୁନ ୨୦ ତାରିଖରୁ ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟସ୍ତରର ଜୁଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୭୧ କେଜି ବର୍ଗର ଖେଳି ସମ୍ବିଦ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । ଏହପରେ ପୁଣି ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେ । ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳି ନଥିଲା । ତଥାପି ସେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନ ହରାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆନ ଗେମରେ ଖେଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।


ସମ୍ବିଦଙ୍କ ପଥମ ଗୁରୁ ତଥା ଦାଦା କାଶୀନାଥ ଦାସ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ସମ୍ବିଦ ହେଉଛି ମୋ ପୁତୁରା, ମୋ ବଡଭାଇଙ୍କ ପୁଅ। ୩୦ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଥିଲା, ମୁଁ ବି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରଗବୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା । ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି ତାହା ସମ୍ବିଦ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାକାର କରୁଛି । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହି ବି ସମ୍ବିଦଙ୍କ ପରିବାର ପୁଅର ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।"

ସେହିପରି ସମ୍ବିଦଙ୍କ ମାଆ' ମାଳତୀ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ସମ୍ବିଦ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଥାନେରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବାପାଇଁ ଗତ ୧୭ ତାରିଖରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ ଗେମରେ ଭାଗ ନେବ । ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଥର ନିହାତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ । ସମ୍ବିଦ ତା' ପାଠ ପଢା ସହ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଡିଫ୍ ଗେମ ଚଳିତ ଥର କାଜାକସ୍ତାନ କାରାଗଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଜୁନ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

