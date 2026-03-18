ETV Bharat / sports

ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଲୱା; ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ କନଷ୍ଟେବଳ ରଶ୍ମିତା

Constable Rasmita Sahu: ଦିନେ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ପହଁରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଆଜି ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

Rashmita Sahu Qualifies for Asian Games
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ କନଷ୍ଟେବଳ ରଶ୍ମିତା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 5:25 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୀବନର ଲହଡ଼ି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ, ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ପହଁରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଆଜି ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କନଷ୍ଟେବଳ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ (Rasmita Sahu)। କେବଳ ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସଫଳ କାନୋଇଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ

ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ସହ ଜଣେ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ରଶ୍ମିତା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଟିହରି ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନରାତି କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପାହାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।

ମହାନଦୀରୁ ଜାପାନ: ଏମିତି ବଦଳିଲା ଜୀବନର ଟ୍ରାକ

କଟକ ଚୌଦ୍ବାରର ଏକ ଅଭାବୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ସୁଖମୟ ନଥିଲା। ବାପା ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ନଦୀରୁ ମାଛ ମାରି ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ୨୦୧୧ରେ ବାପାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇବା ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା, ଯେଉଁଦିନ ସେ ନଦୀରେ ପହଁରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କାନୋଇଂ ବୋଟ୍ ଦେଖିଲେ। ସେବେଠାରୁ ପାଣି ସହ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚମକ

ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜର 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।

ପଦକର ପାହାଡ଼ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ

ରଶ୍ମିତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମୋଟ ୪୧ଟି ପଦକ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୧୪ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୧୪ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସାମିଲ ଅଛି। ନିଜକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ୮ରୁ ୯ ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେହେରି ଗଡ଼ୱାଲର ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ କଠୋର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି।

ରଶ୍ମିତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ଦିନେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ନଦୀର ଲହଡ଼ି ମୋତେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ଜିତିବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ।"

ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଝିଅଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ। ପାଣିର ଲହଡ଼ି କାଟି ରଶ୍ମିତା ଜାପାନରେ ତେରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କାମନା।

