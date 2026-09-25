ସିଂହଦେଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ: ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଖୁଲାସା କଲେ ସନ୍ତରଣକାରୀ ସୌରଭ
ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୌରଭ ପୁଟେଲ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ସନ୍ତରଣକାରୀ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ଜତିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସୌରଭ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 25, 2026 at 12:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୌରଭ ପୁଟେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ସୁଇମିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ତିନିଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ସୌରଭ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ ଆର. ଏନ. ସିଂହଦେଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଛୋଟ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି।
ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଇନ୍ଦିରାନଗରର ଉଦୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସୌରଭ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସୁଇମିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର HPC (ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର) ରେ ରହି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ସହ ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ଆଗକୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସୁଇମିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି।
ସୌରଭ କହନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପାଣିକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ଡରକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଇମିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆର. ଏନ. ସିଂହଦେଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ମୁଁ ସାଁସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ପରିବାର ଲୋକେ ମୋତେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ଏଥିରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିପାରିବି। ପରିବାର ଏବଂ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲିଲି। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲି। ୫୦ ମିଟରରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ୨୦୦ ମିଟରରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥିଲା। HPC ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପରେ ମୋର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ସୁଇମିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି।"
ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସବ୍-ଜୁନିୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ତିନିଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତିନିଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛି। ଏହାସହ ୫୦ ମିଟରରେ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ଖେଳେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ କୌଣସି ପଦକ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଭଲ ଥିଲା।"
ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଇମିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାପା ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏବଂ ମା’ ଗୃହିଣୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଥା ଭାରତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବାକୁ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ୟୁର୍ଭେଶ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, "ସୌରଭ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଵିମର। ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ନାମ ରଖିବ। ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେ ସବୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଶେଷ କରେ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ସୌରଭଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଖେଳାଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା।"