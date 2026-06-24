ETV Bharat / sports

କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚ: ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା

ଆକାଶଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ନଥିବା ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସହଜ ନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Meet Akash Ranjan Mund Odisha Newest World Champion
ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 10:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡିର ଉଦୀୟମାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ତାରକା ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତୁର୍କୀର ମେର୍ସିନ୍‌ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ୱର୍ଲ୍ଡ ଏବିଲିଟିସ୍ପୋର୍ଟ ଇୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬’ରେ ସେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି। ୧୭ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆକାଶ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆକାଶ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି:

  • ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ (SL3)
  • ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ (SL3–SU5)
  • ରୌପ୍ୟ: ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସ (SL3–SU5)

ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆକାଶ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶଙ୍କ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ‘ୱର୍ଲ୍ଡ ଏବିଲିଟିସ୍ପୋର୍ଟ ଇୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ’କୁ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ୱର୍ଲ୍ଡ ଫେଡରେସନ୍ (BWF) ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ପଦକ ଜିତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି।

Meet Akash Ranjan Mund Odisha Newest World Champion
ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଆକାଶ (ETV Bharat)

ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଆକାଶ ମୁଣ୍ଡ ତୁର୍କୀରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ସୁନାମଧନ୍ୟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ପେରୁ ସମେତ ବହୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି।

Meet Akash Ranjan Mund Odisha Newest World Champion
ତୁର୍କୀରେ ଉଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ବିଜୟ ବାନା (ETV Bharat)

ଆକାଶଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ନଥିବା ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସହଜ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପଥରେ କେବେବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିପାରି ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି।

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବହୁଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ସହ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ପେରୁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆକାଶ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ୪୮ତମ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୬୫ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: କାଲିଠାରୁ କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ

ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚମକିଲେ ରୋନାଲଡୋ: ଭାଙ୍ଗିଲେ ଫିଫାର ୯୬ ବର୍ଷର ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ICC Rankings: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ: ବନିଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି-୨୦ ବୋଲର

TAGGED:

PARA ATHLET AKASH MUND
ODISHA PARA BADMINTON STAR
AKASH RANJAN MUND
ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ
WORLD ABILITYSPORT YOUTH GAMES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.