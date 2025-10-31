ETV Bharat / sports

ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିଅନସିପ 2025: ଦେଶକୁ ପଦକ ଜିତାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ

ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସାର୍ଥକ । ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗୌରବ ।

Odia son Sarthak Beura won bronze medal in table tennis at Asian Youth Championship 2025
Odia son Sarthak Beura won bronze medal in table tennis at Asian Youth Championship 2025
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2025 at 1:04 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏସିଆନ ଯୁବ କ୍ରୀଡା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ସାର୍ଥକ ଆର୍ଯ୍ୟ । ବାହାରିନରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ ଯୁବ କ୍ରୀଡା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର 6 ଜଣିଆ ଟିମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସାର୍ଥକ ଆର୍ଯ୍ୟ ।

table tennis player Sarthak Beura
table tennis player Sarthak Beura

ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ:

ବାହାରିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତୃତୀୟ ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିୟନସିପ । ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର31) ଉଦଯାପନୀ ମ୍ୟାଚ l ଭାରତରୁ 6 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରୁ ସାର୍ଥକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଟିମରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି l ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରିଥିବା ସାର୍ଥକ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଣ୍ଡ୍ରଲା ଦାସ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ଭାରତ ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ 48ଟି ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି ।

Sarthak Beura plays table tennis at Asian Youth Championship 2025
Sarthak Beura plays table tennis at Asian Youth Championship 2025

ଚୀନକୁ ହରାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ସାର୍ଥକ:

ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋଲା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଚୀନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ l ଚୀନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଡିକୁ ପରାସ୍ତ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱାଟର ଫାଇନାଲରେ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ l ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରି କ୍ୱାଟର ଫାଇନାଲରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କଟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର୍ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଆସୋସିଏସନ (YGTTA) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ (u-19 and ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍) ହାସଲ କରିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।

Indian table tennis team
Indian table tennis team


ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାସଲ କରିଥିବା ମେଡାଲ:

  • ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
  • ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଭଦୋଦରାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସିଲଭର୍ ଜିତିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
  • ହରିୟାଣା ଏବଂ ଗୋଆରେ ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ସଂଘ (TTFI ) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (U 17)ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ।
  • 2024 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡର 15 (U 15) ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ଏକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ ।
  • ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଣ୍ଡର 17 (U 17) ମ୍ୟାଚରେ ସିଲଭର୍ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
  • 2023ରେ ହରିୟାଣାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ସଂଘ (TTFI) ନ୍ୟାସନାଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ( U 15 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍) ଏକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
  • 2023ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଅଣ୍ଡର 15 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
Indian table tennis team
Indian table tennis team

ସାର୍ଥକଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଫଳତା:

  • 2024ରେ ଇଟାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମ୍ୟାଚରେ (WTT) ଅଣ୍ଡର 15 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
  • 2024ରେ ଦୋହାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମ୍ୟାଚରେ(u 15 ପୁରୁଷ ଡବଲ) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ ।
  • 2024ରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମ୍ୟାଚରେ (WTT) (U 15 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ mixed ଡବଲ)ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ଡ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
  • ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଜୋର୍ଡାନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମ୍ୟାଚରେ (WTT) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।


ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୌରବ ସାର୍ଥକ:

ସାର୍ଥକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ 16ଟି ଜାତୀୟ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ । ତାଙ୍କ ବାପା ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବେଉରା ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମା’ ବନିତା ବେଉରା ଗୃହିଣୀ l ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ।

table tennis player Sarthak Beura with his mother Banita Beura
table tennis player Sarthak Beura with his mother Banita Beura

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡିଲେ ବାପା:

ପୁଅର ସଫଳତା ନେଇ ବାପା ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଲେ ପୁଅ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ଓ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

