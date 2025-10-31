ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିଅନସିପ 2025: ଦେଶକୁ ପଦକ ଜିତାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ
Published : October 31, 2025 at 1:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏସିଆନ ଯୁବ କ୍ରୀଡା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ସାର୍ଥକ ଆର୍ଯ୍ୟ । ବାହାରିନରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ ଯୁବ କ୍ରୀଡା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର 6 ଜଣିଆ ଟିମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସାର୍ଥକ ଆର୍ଯ୍ୟ ।
ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ:
ବାହାରିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତୃତୀୟ ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିୟନସିପ । ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର31) ଉଦଯାପନୀ ମ୍ୟାଚ l ଭାରତରୁ 6 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରୁ ସାର୍ଥକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଟିମରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି l ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରିଥିବା ସାର୍ଥକ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଣ୍ଡ୍ରଲା ଦାସ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ଭାରତ ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ 48ଟି ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି ।
ଚୀନକୁ ହରାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ସାର୍ଥକ:
ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋଲା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଚୀନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ l ଚୀନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଡିକୁ ପରାସ୍ତ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱାଟର ଫାଇନାଲରେ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ l ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରି କ୍ୱାଟର ଫାଇନାଲରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କଟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର୍ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଆସୋସିଏସନ (YGTTA) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ (u-19 and ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍) ହାସଲ କରିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାସଲ କରିଥିବା ମେଡାଲ:
- ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
- ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଭଦୋଦରାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସିଲଭର୍ ଜିତିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
- ହରିୟାଣା ଏବଂ ଗୋଆରେ ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ସଂଘ (TTFI ) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (U 17)ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ।
- 2024 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡର 15 (U 15) ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ଏକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ ।
- ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଣ୍ଡର 17 (U 17) ମ୍ୟାଚରେ ସିଲଭର୍ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
- 2023ରେ ହରିୟାଣାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ସଂଘ (TTFI) ନ୍ୟାସନାଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ( U 15 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍) ଏକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
- 2023ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଅଣ୍ଡର 15 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
ସାର୍ଥକଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଫଳତା:
- 2024ରେ ଇଟାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମ୍ୟାଚରେ (WTT) ଅଣ୍ଡର 15 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
- 2024ରେ ଦୋହାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମ୍ୟାଚରେ(u 15 ପୁରୁଷ ଡବଲ) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ ।
- 2024ରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମ୍ୟାଚରେ (WTT) (U 15 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ mixed ଡବଲ)ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ଡ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ।
- ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଜୋର୍ଡାନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମ୍ୟାଚରେ (WTT) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୌରବ ସାର୍ଥକ:
ସାର୍ଥକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ 16ଟି ଜାତୀୟ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ । ତାଙ୍କ ବାପା ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବେଉରା ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମା’ ବନିତା ବେଉରା ଗୃହିଣୀ l ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡିଲେ ବାପା:
ପୁଅର ସଫଳତା ନେଇ ବାପା ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଲେ ପୁଅ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ଓ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
