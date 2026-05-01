ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାପ: ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନରେ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ମଧୁସ୍ମିତା

ଇଂଲଣ୍ଡର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସହରରେ ହୋଇଥିବା ମାରାଥନ୍‌ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନରେ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ମଧୁସ୍ମିତା
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 6:50 PM IST

Meet Madhusmita Jena, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ କୌଣସି ବାଧା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଆଜି ସେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ହୃଦୟର ଶକ୍ତି, ପୋଷାକ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ।

ଇଂଲଣ୍ଡର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ମାରାଥନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ୪୬ ବର୍ଷୀୟା ମଧୁସ୍ମିତା ଜେନା। ସେ ଗିନିସ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ ଥିଲା ସଫଳତାର ସ୍ୱପ୍ନ।

କିଏ ସେ ମଧୁସ୍ମିତା?

ଇଂଲଣ୍ଡର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମାରାଥନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ମଧୁସ୍ମିତା ଜେନା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ମାରାଥନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଦୂରତା ଥିଲା ୪୨ କିଲୋମିଟର। ଏବେ ସେ ଗିନିସ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କଟକ କୁସୁପୁରର ଡାକ୍ତର ନୀରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଜେନା ଏବଂ ମା’ ବିଦ୍ୟୁତ ଜେନା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ହିଁ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେଠାରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚେତକ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ସଚିନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁସ୍ମିତା ଏକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି।

ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନରେ ଗିନିସ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ:

ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୩ ଘଣ୍ଟା ୫୭ ମିନିଟରେ ମାରାଥନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତା ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ୩ ଘଣ୍ଟା ୪୫ ମିନିଟରେ ଫୁଲ୍ ମାରାଥନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ୪ ଘଣ୍ଟା ୫୦ ମିନିଟରେ ଫୁଲ୍ ମାରାଥନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ମଧୁସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି।

ପୁଅକୁ ୩ ମାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାରାଥନ:

୨୦୦୮ ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାତ୍ର ୩ ମାସ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ୫ କିଲୋମିଟର ମାରାଥନ ଶେଷ କରି ସଫଳତା ଓ ଉତ୍ସାହ ପାଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ୭ ମାସ ହୋଇଥିଲା, ସେ ୪୨.୨ କିଲୋମିଟରର ଫୁଲ୍ ମାରାଥନ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତେବେ ୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଫୁଲ୍ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିବା ପଛରେ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାହା ମାରାଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ମାରାଥନରେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି।

ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା:

ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁ ଦିନରୁ ଆଶା ଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମା’ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିଛି ବନ୍ଧୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶେଷରେ ସେ ମା’ଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ ସଫଳତାର ସ୍ୱପ୍ନ:

ସାଧାରଣତଃ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଗର୍ବର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀକୁ ବାଛିଲେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତୀକ। ସକାଳର ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଶାଢ଼ୀରେ ଦୌଡ଼ିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଟୁଟ ରହିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ।

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ:

ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ସେଥିରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା:

କଥାରେ ଅଛି ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମଧୁସ୍ମିତା ନୁହନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବବିତା ଦେବଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି।

