ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଫଳତା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହିଲେ ଦୂତୀ ଓ ବିଭାସ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା 3 ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ଓ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ରେ ଆନିମେସ କୁଜୁର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 6, 2026 at 6:45 PM IST
Odia players failure in Glasgow, ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ? ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ କ'ଣ ଅଭାବ ରହୁଛି ? ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି l ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2026 ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋ ଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି l ଜୁଲାଇ 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ l ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 74ଟି ଦେଶରୁ 3 ହଜାର ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ l ଭାରତକୁ ଏଥିରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିଛି l ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ କାନାଡ଼ାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ l ମୋଟ୍ 39ଟି ମେଡାଲ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ଗୋଲ୍ଡ, 17ଟି ସିଲଭର ଏବଂ 9ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ରହିଛି l
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା 3 ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ l କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ସ୍ଥିତ AM/NS ଇଣ୍ଡିଆ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ତିନି ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ–୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ- ତପନ ମହାନ୍ତି, ତପେଶ୍ୱରନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ପ୍ରଣତି ନାୟକ l ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଆନିମେସ କୁଜୁର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ l
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା, ବିଶେଷଜ୍ଞ କୋଚିଂ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନର ସହାୟତାରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଉଛି l ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ସହଯୋଗରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ।
ତପନ ମହାନ୍ତି ଓ ତପେଶ୍ୱରନାଥ ଦାସ ପୁରୁଷ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଦଳରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ପ୍ରଣତି ନାୟକ ମହିଳା ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଚୟନିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୟନ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରର ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସମର୍ପଣର ପ୍ରମାଣ । ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲିସବନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କପ୍, ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀର FIG ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି l ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ କ'ଣ ଅଭାବ ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି l
ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଡମିନ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବିଭାସ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଏବେ ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି l ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ମେଡାଲ ଆସିବ ନାହିଁ l କାରଣ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ଥିଲା l ଖେଳାଳିମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ l ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଚ୍ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନାହିଁ l ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ ତାହା ନାହିଁ l ଭଡ଼ା ସାହାରାରେ ଓଡିଶା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ l ମେଡାଲ ଆସିବ ବୋଲି କେମିତି ଆଶା କରାଯିବ l ସରକାର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାମରେ କିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ବେସିକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦରକାର ସରକାର ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହାନ୍ତି l ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବା କାଠିକର ପାଠ l ସରକାର ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁ ନାହାନ୍ତି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ l"
ସେହିପରି ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ଲାସଗୋ ଠାରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା l ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ l କୌଣସି ମେଡାଲ ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ସତ l ଖେଳରେ ହାର ଜିତ ଥାଏ l ଜିତିବାଠାରୁ ଭାଗ ନେବା ବଡ଼ କଥା l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ l ଦିନଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଉଥିଲେ l ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ବି ଖେଳାଳି ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି l କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ l ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ l ହେଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖୁଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି l ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଗଢ଼ ଯେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବ l"
ଆଗକୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା- ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡୋର୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍- 2028 l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Glasgow CWG: 39 ମେଡାଲ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ, 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟାଟନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପିଟି ଉଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CWC 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ; ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ 16 ପଦକ ହାସଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର