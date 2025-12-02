ରାଜସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟାଶାଙ୍କ କମାଲ: ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି-2025 ରେ ହାତେଇଲେ ପାଞ୍ଚ ମେଡାଲ
ପାଞ୍ଚୋଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ସବୁଥିରେ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା l ସେହିପରି ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ 6ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଖେଳି 6 ଟି ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲେ l
Published : December 2, 2025 at 8:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ରାଜସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର କମାଲ l ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି-2025ରେ ପାଞ୍ଚୋଟି ମେଡାଲ ହାତେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓଡିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ l ପାଞ୍ଚୋଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ସବୁଥିରେ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା l ସେହିପରି ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ 6ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଖେଳି 6 ଟି ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲେ l
ଆଗକୁ ରହିଛି ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭରସିଟି ଗେମ୍ସ 2025 ସ୍ବିମିଙ୍ଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା । ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚୋଟି ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ବିମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ l ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 200 ମିଟର ମହିଳା ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ, 400 ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ, 200 ମିଟର ବ୍ୟାକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଏହି ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି l ପ୍ରତ୍ୟାଶାଙ୍କ ଆଗକୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି l ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରିି ରଖିଛନ୍ତି l
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା
ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ସ୍ୱିମରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା l ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କହିଛନ୍ତି, 'ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି l ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଖେଳ ପ୍ରତି ସମୟ ଦେଇଛି l ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେରେ ତିନୋଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଗୋଟେ ରୋପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ଗୋଟେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ରାଜସ୍ଥାନର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା l କାରଣ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ଓଡିଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା l ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ମୁଁ ଭାବି ପାରୁ ନ ଥିଲି କେମିତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବି l ଓଡିଶାରୁ ଆମେ 6 ଜଣ ଝିଅ ଯାଇଥିଲୁ l ହେଲେ swimmerରେ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି l'
ବିଦେଶ ମାଟିରେ ବି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସଫଳତା
ଖାଲି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟାଶା କହିଛନ୍ତି, 'ସୁଇମିଂରେ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଅଛି l ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ, ବ୍ୟାକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ, butterfly ଏବଂ ଟ୍ରାକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ l ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ distance କଭର କରୁ l ଗୋଟେ 50,100,200 । ତାପରେ 400 ମିଟର, 800 ମିଟର ଏବଂ 1500 ମିଟର l ମୁଁ ଏବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି l ମୋର କୋଚ୍ ଜଣେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା କୋଚ l ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ସହିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁନିଭରସିଟି ଗେମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି l 2024 ରେ ଦୁଇଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ l 2023ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଦୁଇଟି ସିଲଭର ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ଡ ଜିତି ଥିଲି l'
ଆଗାମୀ ପୀଢୀକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କହିଛନ୍ତି, 'ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ବିମିଂରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ l ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ l ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ l ଖେଳରେ ହାର ଜିତ ଅଛି । ହେଲେ ହାରିବାକୁ କେବେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବରଂ ଜିତିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଘର୍ଷ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ l କାରଣ ଝଡ ପରେ ଏକ ସକାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
