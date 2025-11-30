ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, କଟକ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କଟକ ଆରଡିସି ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର।
Published : November 30, 2025 at 9:19 AM IST
କଟକ: ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ହୋଟେଲ ଓ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଦେଖିବେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କଟକ ଆରଡିସି ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର।
ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।
ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗ୍ରୀନ କରିଡ଼ର, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯିବ। ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିପି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ