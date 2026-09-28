ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ 2027 କ୍ରିକେଟ୍‌ ସୂଚୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ICC 2027 World Cup Schedule Update
ବିଶ୍ୱକପ୍‌ 2027 କ୍ରିକେଟ୍‌ ସୂଚୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC World Cup 2027: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଏବଂ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇସାରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସେଡ୍ୟୁଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୂଚୀ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।

ଆଇସିସି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସୂଚୀକୁ ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ମନେହେଉଛି ଯେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିସାରିଛି। 'ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ରିପୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ICC ଆସନ୍ତା 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସୂଚୀ ଜାରି କରିପାରେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ।

2027 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାଗ ନେବେ 14ଟି ଦଳ:

2027 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2003ରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ 10ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 2027 ବିଶ୍ୱକପରେ 14ଟି ଦଳ ମଇଦାନରେ ନଜର ଆସିବେ। ଆଇସିସି ଖେଳର ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ 'ସୁପର ସିରିଜ୍' ସହିତ ହେବ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିବା ତିନୋଟି ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ିବେ। ଏହି ତିନିଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବେ। ସୁପର ସିରିଜ୍‌ରୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 11ଟି ଦଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 12ଟି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳିବେ। ଏହି 12ଟି ଦଳକୁ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ କରି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ।

12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍:

2027 ବିଶ୍ୱକପରେ ସମୁଦାୟ 54ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତିନିଟି ଯାକ ଦେଶରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। କିଙ୍ଗସମିଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (ଡର୍ବାନ୍), ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ଜୋହାନେସବର୍ଗ), ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ (ତ୍ଶୱାନେ), ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (କେପ୍ ଟାଉନ୍), ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ପାର୍କ (ଗକେବରହା), ମଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଓଭାଲ (ବ୍ଲୋମଫୋଣ୍ଟେନ), ବୋଲାଣ୍ଡ ପାର୍କ (ପାର୍ଲ) ଏବଂ ବଫେଲୋ ପାର୍କରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (ୱିଣ୍ଡହୋକ)ରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ (ହରାରେ), କ୍ୱିନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ (ବୁଲାୱାୟୋ) ଏବଂ ମୋସି-ଓଆ-ତୁନ୍ୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ସ)ରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
  2. ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି କଲେ 10ଟି ମହା-ରେକର୍ଡ!
  3. ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

TAGGED:

ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ 2027 ଅପଡେଟ୍‌
ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ 2027 ସୂଚୀ
ବିଶ୍ୱକପ୍‌ 2027 କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ
ବିଶ୍ୱକପ୍‌ 2027 3କେଉଁଠି ହେବ
ICC 2027 WORLD CUP SCHEDULE UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.