ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଖେଳାଳି! ଓଡ଼ିଶା ଟି20 ଲିଗ୍ ଉପରେ IPL ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜର
ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ‘ଓଡ଼ିଶା ଟି20 ଲିଗ୍’ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ ସାଜିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 23, 2026 at 2:00 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ଟି20 ଲିଗ୍ ରାଜ୍ୟର ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ ସାଜିଛି। ଏହି ଲିଗ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିପାରିବ। ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ତାମିଲନାଡୁର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ବରୁଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଲେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ବାଟ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହଳଧର ଦାସ, ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୬ ଟି ଟିମ୍ରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି। ସିଲେକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ତେବେ ତାହା ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୬ ଟି ଟିମ୍ରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ର ସିଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓପିଏଲ୍ରେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ବା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।"
ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ଉଦାହରଣକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିୟମିତ ଭାବେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କମ୍ ମିଳୁଥିଲେ ବି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।"
ଓସିଏର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବି ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିପାରୁ ନଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଓପିଏଲ୍ରେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଭୟ ଦୂର ହେଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।"