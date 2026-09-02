ଭାରତୀୟ 'ଏ' ଦଳ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଭାରତ-'ଏ' ଦଳର ଆତିଥେୟତା କରିବ।
Published : September 2, 2026 at 11:50 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଭାରତ-'ଏ' ଦଳର ଆତିଥେୟତା କରିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 'ଏ' ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚାରି ଦିନିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷରୁ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ରହିବ। ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ଟି-୨୦, ୫ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ 'ପ୍ଲଙ୍କେଟ୍ ସିଲ୍ଡ'ର ସୂଚୀ ଜାରି କରିବା ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ଚାରି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି, 'ଘରୋଇ ରେଡ୍ ବଲ୍ ସିଜିନ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରୋମାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାରଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 'ଏ' କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ସହିତ ୩ଟି ଚାରି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବୋର୍ଡ ଘରୋଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୧୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ସ୍ମାଶ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ଡ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ।
New Zealand A men will host India A for three four-day matches in Christchurch starting October 24.— Sahil Malhotra (@Sahil_Malhotra1) September 2, 2026
The matches, played at Bert Sutcliffe Oval and Hagley Oval, will run concurrently with the BLACKCAPS’ T20I and ODI series against India. pic.twitter.com/CzYo5q093r
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 'ଏ' ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ସୀମିତ ଓଭର ଗସ୍ତ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦିଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ୩ଟି ଚାରି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗସ୍ତ ହେବଯ ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତର ଆତିଥେୟତା କରିବ। ସୀମିତ ଓଭର ଗସ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪, ୨୭, ୩୦ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ।
ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର ୪, ୭, ୧୦, ୧୩ ଏବଂ ୧୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତ ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷ ୨୦୧୯ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ ଏବଂ ୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୀମିତ ଓଭର ଗସ୍ତ ହେବ।
ଭାରତର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ:
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ (T20 Series):
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର (କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ)
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର (କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ)
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର (ୱେଲିଂଟନ)
ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର (ଅକ୍ଲାଣ୍ଡ)
ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୧ ନଭେମ୍ବର (ହ୍ୟାମିଲ୍ଟନ)
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ (ODI Series):
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍: ୪ ନଭେମ୍ବର (ଅକ୍ଲାଣ୍ଡ)
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍: ୭ ନଭେମ୍ବର (ୱେଲିଂଟନ)
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍: ୧୦ ନଭେମ୍ବର (ହ୍ୟାମିଲ୍ଟନ)
ଚତୁର୍ଥ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍: ୧୩ ନଭେମ୍ବର (ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ)
ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍: ୧୫ ନଭେମ୍ବର (ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ)
ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ (Test Series):
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍: ୧୯-୨୩ ନଭେମ୍ବର (ୱେଲିଂଟନ)
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୭ ନଭେମ୍ବର-୧ ଡିସେମ୍ବର (କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ)