ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ୧୯ ରନରେ ମାତ୍ ଦେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା; ୨-୨ ରେ ବରାବର କଲା ସିରିଜ୍
Published : March 22, 2026 at 4:03 PM IST
NZ vs SA 4th T20I, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରବିବାର ୱେଲିଂଟନର ହେନ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 'ଯୁବ ବ୍ରିଗେଡ୍' ଘରୋଇ ଦଳକୁ ୧୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨-୨ରେ ବରାବର ହୋଇଛି।
ଏଷ୍ଟରହୁଇଜେନଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳର ଯୁବ ତାରକା କନର ଏଷ୍ଟରହୁଇଜେନ ୩୬ ବଲରେ ୫୭ ରନର (୭ ଚୌକା ଓ ୩ ଛକା) ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁବିନ ହରମ୍ୟାନ୍ ୨୮* ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଟୋନି ଡି ଜର୍ଜି ୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
Connor Esterhuizen delivers when it matters with an impactful maiden T20I half-century in this crucial 4th clash of the series. 🇿🇦🏏
ସ୍ପିନ୍ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା କିୱି ଦଳ
୧୬୫ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୧୮.୫ ଓଭରରେ ୧୪୫ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ପିନରମାନେ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ କେଶବ ମହାରାଜ (୨/୨୨) ଏବଂ ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ପ୍ରେନେଲାନ ସୁବ୍ରାୟନ (୨/୧୩) ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି କିୱି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ରନ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ପେସର୍ ଗେରାଲ୍ଡ କୋଏତ୍ଜୀ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ସିରିଜରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଆଜିର ବିଜୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ କେବଳ ସିରିଜକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିନାହିଁ, ବରଂ ନୂତନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି।
"ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖେଳିଲେ"- କେଶବ ମହାରାଜ
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ମହାରାଜ ବେଶ୍ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦଳରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଖେଳରେ ସେହି ଭୋକ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସୁବ୍ରାୟନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। କିଛି କ୍ୟାଚ୍ ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇନଥିଲେ।"
ସିରିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍:
୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫) କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହାଗ୍ଲି ଓଭାଲଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯିଏ ଜିତିବ, ସେହି ଦଳ ସିରିଜ୍ ହାତେଇବ।