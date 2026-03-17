NZ vs SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୬୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ; ସିରିଜ୍‌ରେ କଲା ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ୍

Published : March 17, 2026 at 3:21 PM IST

Updated : March 17, 2026 at 3:31 PM IST

NZ vs SA 2nd T20I, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସେଡନ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ କିୱି ବାହିନୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୬୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୧-୧ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଘରୋଇ ବୋଲରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟର ମାଡ଼ିଥିଲେ।

ଶେଷ ଓଭରରେ କାୟା ପଲଟାଇ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଲାର୍କସନ-ମ୍ୟାକୋଞ୍ଚି

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ବେଶ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଓପନର ଡେଭନ କନୱେ ଏକ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ (୬୦ ରନ୍) ହାସଲ କରି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ମଜଭୁତ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ମଝିରେ କିଛି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବାରୁ ରନ୍ ଗତି ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ଦୃଶ୍ୟ ପୂରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ଶେଷ ଓଭରରେ ଜୋଶ୍ କ୍ଲାର୍କସନ ଏବଂ କୋଲ ମ୍ୟାକୋଞ୍ଚି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୪ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧିରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୭୫ ରନର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିପାରିଥିଲା।

ବୋଲରଙ୍କ କମାଲ: ୧୦୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

୧୭୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବେନ୍ ସିୟର୍ସ ଏବଂ ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ବେଶି ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଉଭୟ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂରା ଦଳ ମାତ୍ର ୧୦୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ମାତ୍ର ୪ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୩୨ ରନ୍ କରି ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂରା ଦଳ ୧୫.୩ ଓଭର ଖେଳି ୧୦୭ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ୩.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଓଭର ମେଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲେ। ଯାହାକି ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।

ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସିରିଜ୍

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୯୧ ରନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପରେ ରହିବ। ଇଶ୍ ସୋଧିଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିୱି ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଭଳି ଭାବେ ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ।

