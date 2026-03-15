ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା; ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଦେଲା ମାତ୍

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା; ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଦେଲା ମାତ

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କିୱି ଦଳକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ପ୍ରୋଟିଆସ୍ ବୋଲର ମାନେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି।

Published : March 15, 2026 at 3:15 PM IST

New Zealand vs South Africa, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସେହି ଦୁଃଖଦ ପରାଜୟକୁ ଆଜି ବି ଆଦୌ ଭୁଲିନି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ। ରବିବାର (୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ) ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କିୱି ଦଳକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ପ୍ରୋଟିଆସ୍ ବୋଲର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି। ବୋଲିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଥିରେ କମାଲ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।

କିୱି ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ 'କଲବଲ' କରିଥିଲେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବୋଲର

ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ପୂରା ଓଲଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ବି ବ୍ୟାଟର ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ପୂରା ଟିମ୍ ମାତ୍ର ୧୪.୩ ଓଭରରେ ୯୧ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲର ନକୋବାନି ମୋକୋଏନା ୩.୩ ଓଭରରେ ୨୬ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଅଧିନାୟକ କେଶବ ମହାରାଜ, ଜେରାଲ୍ଡ କୋଏତ୍ଜେ ଓ ଓଟନିଲ୍ ବାର୍ଟମାନ ମଧ୍ୟ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କରି ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ ନୀଶମ କିଛି ସମୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ୨୧ ବଲରୁ ୨୬ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଳର ୭ ଜଣ ବ୍ୟାଟର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବି ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ କୁ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

୯୨ ରନର ଏହି ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବହୁତ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର କନର ଏଷ୍ଟରହୁଇଜେନ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ୪୮ ବଲରୁ ୪୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିବା ସହ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର ୧୬.୪ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ହାରି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସଦ୍ଯ ସମାପ୍ତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୬୯/୮ ସ୍କୋରର ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ମାତ୍ର ୩୩ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୧୦୦ ରନର ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ମାତ୍ର ୧୨.୫ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା।

୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।

