ନୂଆପଡା ଲଢେଇ; ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର, ଫୋକସରେ 41 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ କି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ? ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ।
November 7, 2025
Updated : November 7, 2025 at 9:39 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡାର ନୂଆ ବିଧାୟକ ବାଛିବା ପଛରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କ ରହିବ କି ସବୁଠୁ ବଡ ଭୂମିକା ? ନୂଆପଡା ଲଢେଇରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ସାଜିବେ କି ଗେମଚେଞ୍ଜର ? ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଉଠୁଥିବା ଆଉ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି । କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 41 ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ଭୋଟ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଣ୍ଟିକୁ ଯିବ ତାର ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ।
ଆବିବାସୀ ବହୁଳ ନୂଆପଡାରେ ସିଂହଭାଗ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଥଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଦଳ ବଳ ଘେନି ସବୁ ଦଳ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆଉ ଚଳିତ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଭୋଟ ଭାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ।
ନୂଆପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର । ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ 2,43,514 ମୋଟ ମାତଦାତା ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 41% ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ । ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଅଧିକ ଏବେ ସବୁ ଦଳର ଫୋକସ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ । ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଏକ ତରଫା ଗଲେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଏକତରଫା ଯିବ ନାଁ ବିଭାଜିତ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି l କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ 50 ହଜାର 900 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି ।
ତେବେ ନୂଆପଡା ଖରିଆରର ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକ ଅଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ, "ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର ରହିଛି l ଯିଏ ବି ବିଜୟୀ ହେବ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେବ l ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଥିବା ଜଣା ପଡୁଛି l ତେବେ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ପ୍ରାୟ 41% ରହିଛି l ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଏକ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର । ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 65 ରୁ 70% ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି l ଶବର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 18 ହଜାର ରହିଛି l ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ସବୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ 50,900 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ l ତେବେ ଚଳିତ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଏକ ତରଫା ଯିବ ନାହିଁ l ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ l କାରଣ କିଛି ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଘାସିରାମ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକୁ ନଜଣାଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ନେତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଉଠିଥିବା ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ସେ 51900 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ l ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ନେତା ବିଜେଡି ସହ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ବିଜେପି ସହ ଅଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଉଠିଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏଥର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ l ଏଥରର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ପାଇ ପାରନ୍ତି ।"
ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଶା ହାରି ନାହିଁ l ଏଥର ବି କଂଗ୍ରେସ ଆଡକୁ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଆମ ଆଡକୁ ଯାଉଛି l ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଘାସିରାମ 51 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟ ଆଦିବାସୀ ଥିଲା l ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହେବ ନାହିଁ l ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା l ତେଣୁ ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି l"
ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସୁବାଷ ସିଂଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, "ନୂଆପଡାରେ 2 ଲକ୍ଷ 52 ହଜାର ଭୋଟ ରହିଛି l ଏଥିରେ 97 ରୁ 98 ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର l ପ୍ରାୟ 36 ହଜାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଭୋଟ ଓ 1ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ସାଧରଣ ଓ ଓବିସି ବର୍ଗର ଭୋଟ ରହିଛି l ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ l ତେଣୁ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ରହିଛି l ନବୀନ ବାବୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 550 ଟି ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ l ଏହାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରୁଥିଲେ l ତେଣୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ସବୁବେଳେ ରହି ଆସୁଛି l ତେଣୁ ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ତାର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଯାହା କୁହା ଯାଉଛି ସେହିଭଳି ନାହିଁ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ସମାଜର ଭୋଟ ଯଦି କେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତାଯାଇପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେଠୁ ଜିତିଯାଇଥାନ୍ତେ l ଆଉ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଭାଇ ଢୋଲକିଆ ସବୁ ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି l"
