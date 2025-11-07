ETV Bharat / sports

ନୂଆପଡା ଲଢେଇ; ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର, ଫୋକସରେ 41 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ କି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ? ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ।

Tribal Voters To Decide Nuapada By Poll Outcome
Tribal Voters To Decide Nuapada By Poll Outcome (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 9:22 PM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 9:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡାର ନୂଆ ବିଧାୟକ ବାଛିବା ପଛରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କ ରହିବ କି ସବୁଠୁ ବଡ ଭୂମିକା ? ନୂଆପଡା ଲଢେଇରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ସାଜିବେ କି ଗେମଚେଞ୍ଜର ? ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଉଠୁଥିବା ଆଉ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି । କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 41 ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ଭୋଟ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଣ୍ଟିକୁ ଯିବ ତାର ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ।

Tribal Voters To Decide Nuapada By Poll Outcome (ETV Bharat Odisha)

ଆବିବାସୀ ବହୁଳ ନୂଆପଡାରେ ସିଂହଭାଗ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଥଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଦଳ ବଳ ଘେନି ସବୁ ଦଳ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆଉ ଚଳିତ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଭୋଟ ଭାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ।

Nuapada By Poll campaign
Nuapada By Poll campaign (ETV Bharat)

ନୂଆପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର । ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ 2,43,514 ମୋଟ ମାତଦାତା ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 41% ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ । ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଅଧିକ ଏବେ ସବୁ ଦଳର ଫୋକସ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ । ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଏକ ତରଫା ଗଲେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଏକତରଫା ଯିବ ନାଁ ବିଭାଜିତ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି l କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ 50 ହଜାର 900 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି ।

Nuapada By Poll
Nuapada By Poll (ETV Bharat)

ତେବେ ନୂଆପଡା ଖରିଆରର ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକ ଅଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ, "ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର ରହିଛି l ଯିଏ ବି ବିଜୟୀ ହେବ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେବ l ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଥିବା ଜଣା ପଡୁଛି l ତେବେ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ପ୍ରାୟ 41% ରହିଛି l ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଏକ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର । ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 65 ରୁ 70% ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି l ଶବର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 18 ହଜାର ରହିଛି l ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ସବୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ 50,900 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ l ତେବେ ଚଳିତ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଏକ ତରଫା ଯିବ ନାହିଁ l ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ l କାରଣ କିଛି ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଘାସିରାମ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକୁ ନଜଣାଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ନେତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଉଠିଥିବା ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ସେ 51900 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ l ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ନେତା ବିଜେଡି ସହ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ବିଜେପି ସହ ଅଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଉଠିଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏଥର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ l ଏଥରର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ପାଇ ପାରନ୍ତି ।"

Nuapada By Poll
Nuapada By Poll (ETV Bharat)


ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଶା ହାରି ନାହିଁ l ଏଥର ବି କଂଗ୍ରେସ ଆଡକୁ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଆମ ଆଡକୁ ଯାଉଛି l ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଘାସିରାମ 51 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟ ଆଦିବାସୀ ଥିଲା l ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହେବ ନାହିଁ l ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା l ତେଣୁ ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି l"

Nuapada By Poll
Nuapada By Poll (ETV Bharat)


ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସୁବାଷ ସିଂଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, "ନୂଆପଡାରେ 2 ଲକ୍ଷ 52 ହଜାର ଭୋଟ ରହିଛି l ଏଥିରେ 97 ରୁ 98 ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର l ପ୍ରାୟ 36 ହଜାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଭୋଟ ଓ 1ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ସାଧରଣ ଓ ଓବିସି ବର୍ଗର ଭୋଟ ରହିଛି l ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ l ତେଣୁ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ରହିଛି l ନବୀନ ବାବୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 550 ଟି ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ l ଏହାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରୁଥିଲେ l ତେଣୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ସବୁବେଳେ ରହି ଆସୁଛି l ତେଣୁ ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ତାର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଯାହା କୁହା ଯାଉଛି ସେହିଭଳି ନାହିଁ l"

Nuapada By Poll
Nuapada By Poll (ETV Bharat)



ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ସମାଜର ଭୋଟ ଯଦି କେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତାଯାଇପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେଠୁ ଜିତିଯାଇଥାନ୍ତେ l ଆଉ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଭାଇ ଢୋଲକିଆ ସବୁ ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି l"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କର ବା ମର ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : November 7, 2025 at 9:39 PM IST

TAGGED:

NUAPADA BY POLL TRIBAL VOTE
NUAPADA BY ELECTION 2025
TRIBAL VOTE GAME CHANGER
BJP BJD CONGRESS EYE TRIBAL VOTE
NUAPADA BYPOLL 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.