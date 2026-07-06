ଫେଡେରରଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୋକୋଭିଚ୍, ୱିମ୍ବଲଡନରେ ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ
ସର୍ବିଆର ଷ୍ଟାର ଟେନିସ ଖେଳାଳି ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ରବିବାର ଦିନ ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : July 6, 2026 at 11:34 AM IST
Wimbledon 2026: ସର୍ବିଆର ଷ୍ଟାର ଟେନିସ ଖେଳାଳି ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ରବିବାର ଦିନ (୫ ଜୁଲାଇ) ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ମୁକାବିଲାରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ରୋମାନ ସାଫିଉଲିନଙ୍କୁ ୭-୬(୬), ୬-୩, ୩-୬, ୬-୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ୱିମ୍ବଲଡନ ଇତିହାସରେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ଫେଡେରରଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୋକୋଭିଚ୍
ସେଣ୍ଟର କୋର୍ଟରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ୨୬ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମିଳିଥିବା ବିଜୟ ସହ ଜୋକୋଭିଚ୍ ୱିମ୍ବଲଡନରେ ନିଜର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୦୬ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ମହାନ ଖେଳାଳି ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କ ୧୦୫ ବିଜୟର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିୟଅସିପ୍ ଇତିହାସରେ ଏବେ କେବଳ ମାର୍ଟିନା ନବରାତିଲୋଭା (୧୨୦) ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ନବମ ୱିମ୍ବଲଡନ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ୧୭ତମ ୱିମ୍ବଲଡନ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଅଟେ।
No man has won more matches at Wimbledon, ever.— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
Novak Djokovic overtakes Roger Federer's record to secure a historic 106th gentlemen’s singles win at The Championships 👑 pic.twitter.com/sJ6Ee5nt7u
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଆଉ ଏକ କଠିନ ବିଜୟ ଥିଲା। ରୋମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଆପଣାଇଥିଲେ। ବେସଲାଇନରୁ ମୁଁ ସହଜ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଲମ୍ବା ରାଲିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବା ସହଜ ହେବନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ।'
ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଜାରି
ସାଫିଉଲିନ ୨୦୨୬ ରେ ଟୁର୍ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜୟ ହାସଲ ନକରି ୱିମ୍ବଲଡନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ପରେ ଆଘାତ (ଚୋଟ) କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସିଜନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନିଜ ଖେଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ସେ ୫-୨ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁକାବିଲାକୁ ଟାଇବ୍ରେକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଟାଇବ୍ରେକରରେ ମଧ୍ୟ ସାଫିଉଲିନ ୬-୬ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଭୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଶଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଜୋକୋଭିଚ୍ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୩-୨ ସ୍ଥିତିରେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଲମ୍ବା ଗେମ୍ରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ।
So good Safiullin had to clap 👏— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
Novak Djokovic continues to produce sensational tennis. pic.twitter.com/g5Ksu3h8FH
ତୃତୀୟ ସେଟ୍ରେ ହିପ୍ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ମେଡିକାଲ ଟାଇମଆଉଟ୍ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଫିଉଲିନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରିଟି ଗେମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଜିତି ମୁକାବିଲାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍ରେ ୨୪ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଜୋକୋଭିଚ୍ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ହରାଇବାର ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ନିଜର ଆଶାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନା ଫେଲିକ୍ସ ଅଗର-ଆଲିଆସିମ୍ ଏବଂ ଆଲେଜାନ୍ଦ୍ରୋ ଡେଭିଡୋଭିଚ୍ ଫୋକିନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ହେବ। ଯଦି ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ୟାନିକ୍ ସିନରଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ।