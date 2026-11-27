6 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ
SMAT: ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2026-27ରେ ଏପରି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା।
Published : November 27, 2026 at 5:08 PM IST
Jaydev Unadkat World Record: ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2026-27ରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଜରିଆରେ ଏପରି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟି20 କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। 26 ନଭେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାମିଲନାଡୁ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଉନାଦକଟ ନମ୍ବର-11 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି 26ଟି ବଲରୁ 40 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ କୌଣସି ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ନମ୍ବର-11 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସର୍ବାଧିକ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି। ଉନାଦକଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡ୍ୟାନି ବ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଗ୍ସ 13 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ (BBL)ରେ ଆଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ତରଫରୁ ଖେଳି ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ 35 ରନ କରିଥିଲେ
ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ବି ମୁକାବିଲାରେ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 192 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର 8.3 ଓଭରରେ 92 ରନ ସ୍କୋରରେ ନିଜର 9ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବସିଥିଲା।
ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ୍ରିଜକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଧିନାୟକ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ ଚେତନ ସାକାରିଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଉଭୟ ଶେଷ ୱିକେଟ ପାଇଁ 62 ରନର ଚମତ୍କାର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଉନାଦକଟ 26ଟି ବଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 40 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ଟି20ରେ ନମ୍ବର-11 ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଟର
- ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ (ସୌରାଷ୍ଟ୍ର): 40 ରନ (26 ବଲ) - ବିପକ୍ଷ ତାମିଲନାଡୁ, 2026
- ଡ୍ୟାନି ବ୍ରିଗ୍ସ (ଆଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ): 35 ରନ (18 ବଲ) - ବିବିଏଲ୍ (BBL), 2020
- ଡୋମିନିକ୍ ଡ୍ରେକ୍ସ (ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଭିସ୍ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ): 34 ରନ (14 ବଲ) - ସିପିଏଲ୍ (CPL)
💥 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗕𝗢𝗢𝗞𝗦 💥 🤝 Jaydev Unadkat and Chetann Sakariya add 62 for the 10th wicket vs Tamil Nadu - joint second-highest partnership in T20s 🚀 Unadkat's 40 is the highest individual score by a No. 11 in T20 cricket https://t.co/qQLnaIKEbR— Cricbuzz (@cricbuzz) November 26, 2026
ସୁପର ଲିଗରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ସୌରାଷ୍ଟ୍ର
ଉନାଦକଟଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ପାଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ 16.4 ଓଭରରେ 154 ରନରେ ଅଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳକୁ 38 ରନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳ ସୁପର ଲିଗ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ଲଗାତାର 4ଟି ବିଜୟ ସହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳକୁ ଲଗାତାର ପରାଜୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜର 224 ମ୍ୟାଚର ଦୀର୍ଘ ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନାଦକଟଙ୍କ ନାମରେ 271ଟି ୱିକେଟ୍ ସହିତ 624 ରନ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
ଭାରତୀୟ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ଓ ସଫଳ ରହିଆସିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ 4ଟି ଟେଷ୍ଟ (3 ୱିକେଟ୍, 36 ରନ୍), 8ଟି ଦିନିକିଆ (9 ୱିକେଟ୍) ଏବଂ 10ଟି ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (14 ୱିକେଟ୍) ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଆଇପିଏଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ସେ 147ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚରେ 519ଟି ୱିକେଟ୍ ଓ 2,306 ରନ୍, 132ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚରେ 185ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ 224ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ 271ଟି ୱିକେଟ୍ ସହିତ 624 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।