ETV Bharat / sports

ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆୟରଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଚାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା!

Team India Injury: ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକ ଠିକ୍ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରାତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଚକା ଲାଗିଛି।

Nitish Kumar Reddy Injury
ଆୟରଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଚାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nitish Kumar Reddy Injury: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଜୁନ୍ ୨୬ ରୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଠିକ୍ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରାତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଚକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହି ରଖିଛୁ ଯେ ନିକଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ଡୀ ଆଘାତ ଜନିତ କାରଣରୁ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୀତୀଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଖବର ସରବାରହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ ଆଘାତ କାରଣରୁ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୀତୀଶଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ରେଡ୍ଡୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଦଳରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସନ୍ତୁଳିତ ରହୁଥିଲା।

କିଏ ନେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ?

ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିବା ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ସେ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୭୫ ର ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍-ରେଟ୍ ସହିତ ୧୫୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ କରିବା ସହିତ ଶେଡ୍‌ଗେ ମଧ୍ୟମ ଗତିରେ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ସେ ୨୬, ୪୦ ଓ ୭୨ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ-ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍?

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଜୁନ୍ ୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିସାରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୮ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ। ସେଠାରେ ଦଳକୁ ଟି-୨୦ ସହିତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ଦେଖି ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ; ସେୟାର କଲେ ମନର କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ VIDEO

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏହି ଖତରନାକ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

ଟିମ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୟସ୍ୱାଲ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲେ ୧.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର୍

TAGGED:

NITISH KUMAR REDDY INJURY UPDATE
NITISH KUMAR REDDY RULED OUT
INDIA VS IRELAND T20 SQUAD
ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ
TEAM INDIA INJURY UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.